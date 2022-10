La dura advertencia del Sifup frente a la violencia que amenaza a los futbolistas: “Si esto continúa, no se puede jugar la siguiente temporada”

El fútbol chileno entró en estado de alerta. Los graves hechos de violencia que han marcado la agenda de la actividad provocaron la reacción de diferentes autoridades. Es que si hace unos días el Presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación, este martes el Sifup aceptó la invitación de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para plantear sus inquietudes en relación a los riesgos que hoy enfrenta el balompié criollo.

La entidad gremial está preocupada. Gamadiel García, su presidente, ha ocupado su agenda durante estos días en intentar buscar soluciones para la seguridad de sus representados. Este lunes, por ejemplo, sostuvo una reunión con Pablo Milad, timonel de la ANFP. Ayer, además de presentarse ante la Cámara, tuvo una cita con la Dirección del Trabajo.

El Sindicato es claro en su mensaje. Asegura que hoy a los futbolistas no se les está garantizando la seguridad durante los partidos. El mejor ejemplo es lo que sucedió con Martín Parra, el arquero de la U, que fue agredido por la barra de Universidad Católica. El arquero, que pertenece a los registros de Huachipato, sufrió un trauma acústico y tuvo que ser internado. Mañana recién será examinado por los médicos del club para ver si está en condiciones de poder volver a los entrenamientos del equipo que dirige Sebastián Miranda.

Frente a tal escenario, Gamadiel García levanta la voz. El presidente del Sindicato de Futbolistas no descarta un paro en caso que no se mejore la seguridad de sus representados.

“Hablamos constantemente con los capitanes y delegados, sobre todo de estas materias. Además, justo estamos recorriendo Chile visitando la mayor parte de los planteles, por ende tenemos claro qué ocurre y cómo tenemos que abordarlo”, dice de entrada, el exjugador de Universidad de Chile, entre otros clubes, al ser consultado por el Deportivo.

Es que en el sindicato creen que la ANFP no ha generado un reglamento que obligue a los clubes a mejorar la seguridad durante sus eventos deportivos. “Estamos preocupados y, más aún, cuando los reglamentos no tienen sanciones ejemplificadoras. Acá hay agresiones y no pasa nada esencial, solo multas o castigos irrisorios. Eso genera mucha incertidumbre”, agrega. “El plan Estadio Seguro nació como un plan que iba de la mano con mejorar tecnología, empadronamientos de las barras, poner torniquetes, pero a quedado en nada porque nadie quiere invertir dinero. Las SA no han invertido en cámaras de reconocimiento facial. Las voluntades quedan hasta ahí cuando hay que invertir”, complementa.

Los graves hechos de violencia que han marcado al fútbol tienen al SIFUP analizando los escenarios posibles. No descartan un paro si las condiciones no mejoran. “Las garantías y normas deben quedar en las bases de los torneos y sus reglamentos. Si esto continúa igual, por consecuencia, no se puede jugar la siguiente temporada. Eso te lo aseguro. Basta ya”, agrega.

El ente gremial pide a los clubes que se hagan responsables de los eventos que organizan. Y más aún, que estos últimos se preocupen de la seguridad de los futbolistas. “Por ley, el responsable es quien organiza el espectáculo (dentro y fuera del recinto) y también, desde lo netamente laboral, el empleador es quien debe procurar proteger la salud e integridad de su trabajador. Eso no se cumple y si partimos de ahí, no hay como avanzar. Los clubes no quieren invertir en esto, porque es menos dinero para sus arcas. No basta con decir que cumplen la norma, porque esas normas las pusieron ellos mismos. Círculo vicioso. Para que me voy a autocastigar: ese es el mensaje”, explica.

En relación al grito de auxilio de algunos clubes, que han pedido la vuelta de Carabineros a los estadios, Gamadiel García tiene su visión. “La coordinación con Carabineros debe estar siempre, y es el desde en cualquier discusión. El fútbol y el Estado se relacionan siempre, por ende de ambos lados se necesita más apriete. Escuchamos a diario que nadie puede meterse en el negocio del fútbol, porque son privados. Pero cuando se trata de seguridad, ahí quieren la ayuda del Estado. Parece contraproducente y un bastante absurdo. Reitero, quien organiza el espectáculo debe tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para el buen desarrollo del evento. Y si no lo hace, las sanciones deben ser fuertes, pero hoy no existe castigo. Eso va a cambiar”, cierra.