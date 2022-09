Presidente Boric apunta a la agresión a Martín Parra en el clásico universitario: “Este tipo de actitudes no las podemos naturalizar”

El Presidente Gabriel Boric participó este viernes del IX Encuentro anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). En ese contexto, y refiriéndose a los hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo en el país, tocó la situación que involucró al portero de Universidad de Chile Martín Parra, quien fue agredido por barristas de Universidad Católica en el duelo enmarcado en los cuartos de final de la Copa Chile.

“Pasó hace poco en el partido de la Católica con la U, me imagino que lo vieron, lo suspendieron antes de ayer. Inaceptable, porque alguien de la barra de la católica tiró fuegos artificiales que casi hieren al arquero, entonces este tipo de actitudes no las podemos naturalizar”, comentó el mandatario.

“No basta solo la condena moral, porque muchas veces también hay una suerte de fiesta de quién condena primero y quién interpela al otro para que condene más, tengan claro de que en eso estamos en la misma línea y tenemos que actuar. Y por eso hemos puesto el centro de nuestras prioridades del presupuesto en materia de seguridad”, agregó.

Además, en una mirada más amplia, remarcó que “no podemos tener tolerancia frente a este tipo de actos y no puede haber impunidad”, Además, advirtió que “quiero que sepan que acá no hay dos discursos, no hay doble estándar, acá hay un solo estándar. A quienes realicen actividades delictuales disfrazados de lo que sea, me da lo mismo, los vamos a perseguir”.

El estado de Martín Parra

La última información que hay sobre el portero de Universidad de Chile indica que el futbolista sufre un “trauma acústico agudo con hipoacusia neurosensorial secundaria, más compromiso vestibular transitorio”, es decir, el guardameta sufrió daños en el oído interno, específicamente el nervio que va del este órgano al cerebro, y pérdida del equilibrio.

Por esta situación, Parra “no podrá realizar entrenamientos normales, hasta un nuevo control de exámenes (jueves 6 de octubre), donde se determinará la evolución de su lesión, para definir un eventual reintegro deportivo”.

Partido reprogramado

A pesar de la exigencia del presidente de Universidad de Chile Michael Clark quien solicitaba el paso a las semifinales de la competencia por la vía administrativa, y como castigo a la UC por lo sucedido, el comité organizador de la Copa Chile, integrada por miembros de la ANFA y de la ANFP decidió que se deberán disputar los 85 minutos restantes del compromiso.

Si bien la ANFA, a través de su presidente, Justo Álvarez, propuso descalificar a la Universidad Católica por los serios incidentes, lo cierto es que no existe fundamento legal para aplicar la máxima sanción contra los cruzados.

Respecto a la decisión, Clark apuntó de forma directa a la administración del presidente de la ANFP. “Es un día triste, nuevamente la violencia ganó. Desde la directiva por Pablo Milad, por cálculos políticos electorales, se toma una decisión que no es la correcta”, comentó en conversación con TNT Sports.

“No se le pone coto a esto y no estamos atacando el tema de la violencia, que es algo que tenemos que parar”, continuó.