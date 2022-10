Pablo Milad y Lorenzo Antillo vuelven a enfrentarse: las elecciones de la ANFP ya tienen fecha y candidatos

Las próximas semanas serán muy importantes para el fútbol chileno, ya que dentro de un mes se realizarán las elecciones de la ANFP, donde los clubes decidirán al nuevo presidente de la sede de Quilín. Hasta ahora, ningún dirigente ha lanzado de forma oficial su candidatura. Sin embargo, Pablo Milad anunciará esta noche su repostulación, en una cena de camaradería en el Club Sirio Unido, posterior al Consejo de Presidentes que está fijado para las 16.00 de esta tarde. Hasta ahora, 24 equipos confirmaron su asistencia a la comida.

¿Quién será su rival? Lorenzo Antillo es quien se perfila otra vez como su contendor. “Efectivamente, lo estamos evaluando. Tengo una base de clubes que han manifestado un compromiso y que responde a lo que yo siempre dije: si los clubes me lo pedían, yo estaba dispuesto a asumir la candidatura y postular a la presidencia, básicamente, para generar, un cambio. Creo que hoy es necesario que los clubes, en su totalidad, tomen una posición. No digo que tenga que haber un consenso, porque eso es muy difícil, pero sí que tomen una posición. No puede ser que haya un club que no tenga una posición o una definición de qué es lo quiere. ¿Quieren que la cosas continúen cómo están o quieren que la industria salga del momento tan malo en el que está?”, advierte el extimonel de Audax Italiano a El Deportivo.

Ambos se enfrentaron en 2020, tras la rebelión que terminó abruptamente con la administración de Sebastián Moreno. Fue una elección muy polémica, que terminó incluso con la impugnación del triunfo de Pablo Milad por parte del bloque liderado por el directivo itálico. Hoy, más de dos años después de aquel recordado escándalo, el enfrentamiento amenaza con repetirse.

Ya hay fecha para la nueva elección. “De conformidad a lo acordado en sesión de Directorio de fecha 27 de septiembre de 2022, procedo a informar en relación con el proceso de elección de nuevo Directorio de la Asociación, el cual se verificará él próximo 08 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas, en dependencias de la ANFP”, comunicó a los clubes la secretaria ejecutiva de la asociación, Sandra Kemp, en una circular enviada ayer.

“Las listas presentadas deberán individualizar el candidato a Presidente y los 6 candidatos a directores de la Asociación, debiendo incluir a lo menos dos representantes de clubes de Primera B, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 24 literal a) de los Estatutos. Se agradecerá remitir toda la información necesaria para la debida individualización de las candidaturas y del cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios. Asimismo, se solicita efectuar, por cada lista, la designación de un coordinador o jefe de campaña para efectos de canalizar adecuadamente las comunicaciones relativas al proceso electoral”, agrega el escrito emanado desde Peñalolén.

“Las inscripciones se recibirán en nuestra Oficina de Partes. Una vez cerrado el proceso de inscripción de listas, el Directorio verificará el cumplimiento de los requisitos estatutarios, en conformidad al artículo 24, literal c). Luego, se efectuará el sorteo del orden de listas de votación, para lo cual se invitará a los integrantes de las listas y los coordinadores o jefes de campaña, además del Directorio, para efectos de verificar el sorteo. La elección del día 08 de noviembre, a las 12:00 horas, se efectuará de manera presencial en las dependencias de la ANFP, Avda. Quilín N° 5635, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana”, cierra el escrito de Kemp.

Tanto el sector de Milad como el de Antillo se muestran confiados en el número de clubes y, por consiguiente, de votos que tienen hasta el momento. Por ejemplo, por el lado del curicano celebran la alianza con la familia Pini, lo que en la práctica significan cinco sufragios. Con respecto a las posibles listas, Jorge Yungue, actual secretario general y quien evaluó también una eventual candidatura a la presidencia de la ANFP, es uno de los fijos en la futura mesa del actual mandamás.

¿Fazio y una lista de unidad?

Además de las intenciones de Milad y Antillo de disputarse, una vez más, el trono del ente rector del fútbol chileno, en las últimas horas surgió un movimiento alternativo a ambos candidatos, con el objetivo de buscar un directorio de consenso, que quizás pueda influir en las últimas horas.

Según confidencian directivos de clubes que fueron consultados por quienes promueven esta idea, quien se perfila como el candidato presidencial de esta mesa de unidad es Andrés Fazio, exvicepresidente de la asociación durante las administraciones de Arturo Salah y Moreno.

¿Cuál es la fórmula para lograr este consenso? Repartiéndose los siete cupos del directorio de la siguiente manera: tres integrantes de la lista de Antillo más cuatro de la de Milad.

No obstante, por ahora es improbable que aquella idea fructifique, ya que desde el bloque oficialista, al menos, aseguran tener la fortaleza suficiente para ganar. “Nosotros creemos que no necesitamos ese acuerdo”, sostienen.