Carta a la ANFP y reunión urgente con Pablo Milad: la U prepara toda su artillería contra el arbitraje nacional

En Universidad de Chile están molestos. El cuadro que entrena en La Cisterna acusa públicamente su disconformidad con la serie de decisiones que, según explican, los han perjudicado en el tramo final del torneo nacional. Justo cuando los azules buscan arrancar del descenso de una vez por todas, los arbitrajes y las resoluciones de diferentes órganos del fútbol comienzan a tomar protagonismo de manera desfavorable para los laicos.

La U prepara una lista de reclamos de situaciones que han sucedido durante los últimos días. Lo harán a través de una carta institucional y de una reunión que solicitará Michael Clark con Pablo Milad, el presidente de la ANFP. Miranda, el técnico de la U, resumía el sentir de la institución. “Se le ha perdido el respeto a la U, y eso es lo más preocupante. Tengo mucho tiempo en el fútbol y se le ha perdido el respeto a la U, se toman decisiones o no se tiene el respeto a un club tan grande como la Universidad de Chile”, dijo el estratega.

El primer reclamo apuntará a lo sucedido en la Copa Chile: el equipo de Sebastián Miranda sigue cuestionando la mano de Felipe Seymour cobrada por el juez Felipe González, que significó la apertura de la cuenta de los cruzados, en Playa Ancha. Según dicen desde el club, el volante saltó con los brazos pegados al cuerpo, con la intención de evitar la falta desde los doce pasos. “Tenemos que ser sinceros, a mi parecer no es córner y no es penal, en tres minutos nos vimos perjudicados”, explicaba Miranda.

No será la única queja. En otra hoja de la misiva dejarán constancia de las dudas que dejó el fallo de la segunda sala del tribunal de disciplina, que rechazó el recurso presentado por los estudiantiles para poder jugar con público frente a Audax Italiano, por el castigo que recaía por los incidentes ocurridos frente a Universidad Católica, por el torneo nacional. Más cuando días antes, el mismo tribunal, con los mismos integrantes, aceptó el recurso que hicieron llegar cruzados y que les permitió tener público frente a los azules, en el duelo por la Copa Chile, que tuvo que ser suspendido tras el trauma acústico que sufrió Martín Parra. Los de la precordillera también tenían una sanción pendiente por la invasión a la cancha en el duelo ante Audax Italiano.

La sentencia generó molestias al interior del CDA porque el presidente de la instancia disciplinaria, Stefano Pirola, dirigente de Universidad Católica, aceptó el recurso de la UC y rechazó la propuesta de la U. Porque más allá de la voltereta, muchos en la U aseguran que se debió abstener por su condición de dirigente cruzado. ¿Por qué no se marginó? “Cada uno tiene que mirarse en su fuero interno y decidir si está en condiciones de entrar a dirimir una cuestión que le atañe a su club”, señala García. Y agrega, “si alguno estima que no lo está, puede inhabilitarse. Pero es una decisión personal, porque no hay norma establecida que lo obligue, ni que los demás componentes de la sala le pidan que lo haga”, dijo Cristian García, secretario de la segunda sala del tribunal de disciplina, en Radio Inicia.

En relación a Pirola, García asegura que al presidente de la segunda sala le hicieron ver que no se debía aprobar la petición de la UC. “Para el tema de la UC le hicimos ver que por los antecedentes que teníamos había que rechazar la petición, pero él resolvió votar distinto”, indica García, confirmando que Pirola cambió de criterio para el caso de la U. “Yo sostengo la postura de que, en alguna forma, el Tribunal de Disciplina tiene la oportunidad de ayudar al público y, en ese sentido, por los antecedentes expuestos, había que rechazar la petición de la UC (...)yo no puedo saber lo que pasa por la cabeza de mis colegas, cada uno tiene su postura”, cierra.

Imagen del momento exacto en el que el árbitro Ángelo Hermosilla decide cobrar penal a favor de Audax Italiano, que terminó siendo el 3-2 definitivo. FOTO: AGENCIAUNO

Otro de los puntos en el que los azules harán sentir su molestia será por lo ocurrido en el duelo ante Audax Italiano. De entrada, solicitarán que Ángelo Hermosilla no les arbitre más durante lo que resta de la temporada. No entienden que un juez trate de “malo cul...” a Luis Felipe Gallegos, generando la ira al final del encuentro. Además, reclamarán una supuesta falta de Michael Fuentes a Cristóbal Campos, justo en la jugada en el que el árbitro, con ayuda del VAR, cobró la pena máxima para los floridanos. “Increíble”, se quejó el futbolista en sus redes sociales, con una imagen de cómo quedó su tobillo tras el pisotón del jugador audino.

Foto: Captura TNT Sports

Este martes, en el Santa Laura, Manuel Mayo, el gerente deportivo, dejaba en claro la molestia del club. “Nos parece grave. Los árbitros se pueden equivocar o no, pero tratar así a un jugador intachable como Felipe, nos parece grave y es por eso que lo salimos a denunciar”, fue la primera intervención del dirigente.

“Lo informaremos, yo mismo haré llegar una carta a la ANFP con este y otros temas que han pasado, pero tomaremos las medidas del caso y seguiremos los conductos regulares. Preocupa que los últimos cobros dudosos sean contra la U”; sostuvo. “Últimamente se ha dado eso y no sabemos por qué y nos deja preocupados que ante cualquier duda se perjudique a la U”.

Para cerrar, Mayo recordó el historial del juez Hermosilla contra Universidad de Chile. “Lo de Hermosilla con La Serena el tiro libre de Sandoval, luego un penal en el que estuvo en el VAR y ahora esto, al menos da para estar molesto, genera molestia. Habrá que preguntar por qué nos designan ciertos árbitros, pero hablar de persecusión nos parece grave, pero sí nos preocupa. Tomaremos las medidas en el CDA”, cierra.