Las polémicas de Ángelo Hermosilla y Loreto Toloza, los jueces que sacaron de quicio al plantel de la U

La derrota de la Universidad de Chile ante Audax Italiano estuvo marcada por el tenso dialogo final que tuvieron los jugadores laicos con el cuerpo arbitral compuesto por Ángelo Hermosilla y Loreto Toloza. Ambos jueces provocaron la ira del plantel de la U, quienes criticaron el accionar de los colegiados. Una instancia que quedó registrada y que activó una gran polémica en torno a lo vivido, pero que para los protagonistas no es nueva.

Y es que lo vivido en Santa Laura es solamente un nuevo episodio en una carrera, que para ambos, ha tenido varios momentos de tensión en el último tiempo. En concreto lo vivido el día de ayer en el duelo entre azules e itálicos se produjo por dos situaciones totalmente distintas. Mientras que los comentarios en contra de Hermosilla iban por una supuesta agresión verbal a Felipe Gallegos, las críticas hacia Toloza se produjeron por las risas que compartió con el técnico de Audax luego de un final polémico y friccionado.

La situación es clara y quedó en evidencia gracias a las cámaras televisivas. En masa los azules se dirigieron a la mitad de la cancha para increpar a Hermosilla. Allí el primero es Felipe Seymour quien le dice al cuarto árbitro “¿te parece bien que le diga malo cul.. a un jugador?”, haciendo referencia al colegiado principal. A los segundos aparece Gallegos quien ataca directamente al juez: “Me insultaste, ahí están las cámaras”.

Una situación que incluso fue apoyada por Sebastián Miranda en rueda de prensa. “Lo que sí me molesta y mucho, es que agreda verbalmente a mis jugadores, a Felipe Gallegos, que le venga a decir “quédate callado malo...” eso es grave y por eso se arma todo el lío al final del partido”, sentenció el estratega.

Pero el lío al final del partido, como lo definió Miranda, no quedó ahí. Luego del round con Hermosilla y cuando la situación parecía haberse calmado, la ira volvió a aparecer en los jugadores de la U. Fue segundos después de que el técnico del Audax, José Ribera se acerca en buenos términos a la jueza asistente Loreto Toloza, quien con una evidente risa le dice: “Profe, le dicen 10 veces y tampoco se queda callado”.

Ese simple cruce, de no más de diez segundos, bastó para que parte del plantel se devolviera a reclamarle a Toloza. Las imágenes muestran a Bastian Tapia exaltado diciendo “¡pa qué te reí! Te estamos mirando, loco. ¡De qué te reí!. De hecho, el defensa tuvo que ser sacado por sus compañeros.

Pero el que se quedó fue Ronnie Fernández quien habló de forma más calmada con la jueza de línea. “¿Por qué te ríes? Estamos todos calientes. Terminar así no está bien”, le dijo el delantero mientras Toloza intentaba explicarle el dialogo que había tenido con el DT de los de La Florida.

Dos situaciones incomodas que hacen imposible no mirar atrás y es que tanto Hermosilla como Toloza se han visto envueltos en la polémica en el último tiempo. Acá un repaso por aquellos incómodos momentos que ponen en tela de juicio el desempeño de los colegiados.

“Sos un desastre” y el agónico gol de la U mal anulado

En los últimos tres campeonatos nacionales, Ángelo Hermosilla ha tenido que lidiar con la polémica. El primero de estos episodios se dio en 2020, cuando recibió críticas por parte de Cristopher Toselli y Diego Bounanotte.

Fue en la fecha 26 del Torneo Nacional de 2020, cuando en los minutos finales del duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano el juez no cobró una clara falta sobre Edson Puch en una jugada que terminó con el gol de los de La Florida. El portero cruzado le gritó “son una vergüenza” y vio la roja. Minutos después, Bounanotte volvió a lanzar el dardo. “Sos un desastre”, le dijo antes de ser expulsado por reclamos.

Eso sí el episodio más recordado de Hermosilla se dio en la tercera fecha del Campeonato Nacional de 2021. La U visitaba a La Serena y en el minuto 86 el árbitro decidió anular un gol de tiro libre de Mario Sandoval, producto de que según él, no había dado la orden para realizar el cobro. ¿El problema? las cámaras televisivas no demoraron en repetir la jugada y mostrarle a todo Chile que sí había dado el pitazo para patear el tiro libre.

Incluso minutos después de aquello, otra jugada volvió a dejar en evidencia el mal actuar del juez. Fue cuando Pablo Aránguiz se abalanzó en contra de Alessandro Rizzoli y lo golpeó en el rostro solo centímetros de distancia de Hermosilla. De manera inexplicable, ni él ni nadie del VAR decidió advertir el acto.

El caso Gilabert y un offside desde el saque de banda

Loreto Toloza tampoco ha quedado fuera de las polémicas en el último tiempo. La que en 2015 fuese la primer árbitro asistente chilena en ir a un Mundial, últimamente ha tenido que atravesar por complejas situaciones dentro de las canchas nacionales.

La situación más compleja fue sin duda verse inmersa en el caso Gilabert que convulsionó el arbitraje nacional. En aquella oportunidad la jueza fue la asistente del VAR, por lo que una vez que se filtraron los audios, que resultaron ser creados por el mismo árbitro para desestabilizar a Castrilli, su accionar fue muy juzgado. En los registros eso sí, siempre advierte que no ve penal. Solo en un momento, y ya para el final del dialogo, lanza desde la cabina un “hay un movimiento de la camiseta, que lo evalúe igual…”.

Por otra parte, a comienzos de este torneo, la jueza de línea tuvo que recibir las fuertes críticas del entonces DT cruzado, Cristian Paulucci. “No me gusta hablar, no lo hice el otro día, solo hablé de que no hicimos un buen partido y que fuimos superados, pero ahora sí quiero hacer un párrafo aparte y hablar de los árbitros, porque nos perjudicaron”, fue la primera frase que lanzó el estratega en la conferencia post partido entre Universidad Católica y Palestino, en marzo de 2022.

Pero el técnico campeón con la UC en 2021 no se quedó ahí y cuestionó directamente a Toloza. “El segundo gol de Palestino nace de un lateral claro para nosotros y nos convierten. En el penal de Zampedri, la jueza de línea solo está para ver si se adelanta el arquero, tiene una sola función, cumpla una sola tarea. El arquero de Palestino no tenía ningún pie sobre la línea y siguió. Si no le avisan desde el VAR, nosotros errábamos el penal”, lanzó.

Finalmente, en agosto volvió a tener una polémica con la UC, pero el argentino ya no estaba en la banca. La situación se dio en los octavos de final, cuando los tetracampeones visitaban el Bicentenario de La Florida para enfrentar a Audax.

Era el minuto 28 y el partido estaba cero a cero cuando los locales servían un saque de banda cerca del área cruzada que tomaba uno de sus delanteros. Acto seguido se ve a Toloza marcando el offside, pese a que la esa regla no existe cuando se juega desde el costado.

En aquella situación tuvo que ser el árbitro principal, Rodrigo Carvajal, quien le explicase con señas a Toloza que no podía cobrar offside.