Miranda revela el insulto del juez Hermosilla que hizo explotar a Gallegos: “Que le venga a decir ‘quédate callado malo...’ es grave”

Lo tenían todo para quedarse con una victoria. Lo tenían todo para comenzar a asegurar su permanencia en Primera División. Pero un pésimo partido de Cristóbal Campos, sumando a un discretísimo encuentro de Ronnie Fernández, mantuvieron a Universidad de Chile a tres puntos del descenso.

Los futbolistas azules se fueron enojados con el árbitro Ángelo Hermosilla. Y también por no haber podido asegurar la victoria. Por lo mismo, el autor del doblete azul -Cristian Palacios- reveló en los micrófonos de TNT Sports cómo estaba él y sus compañeros. “Nos vamos calientes por el final. Hicimos un buen partido y se nos escapó. Estamos muy calientes por el resultado”, aseguró el artillero.

Luego agregó que “si bien no pudimos escaparnos, todavía tenemos ventaja y nos quedan partidos por delante. Sabemos que tenemos que mejorar y corregir nuestros errores para sumar”. ¿Cómo? “El equipo viene mejorando, en alza. Hoy se nos escapó este partido que era para sumar, pero habrá que mejorar y corregir errores. En el próximo partido hay que sumar sí o sí”, insistió.

Pero eso no calmó los ánimos de su entrenador. Sebastián Miranda estaba furioso con el juez Hermosilla y así lo expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Cuando el árbitro es protagonista es una mala señal. Obviamente que en los cobros me dejan duda, sobre todo en el gol (segundo), para mi es foul y hay imágenes claras. Y más encima si lo vas a revisar... creo que la situación ameritaba para anularlo, pero no entiendo lo que no ve”, cuestionó el estratega estudiantil.

Luego lanzó que “lo del penal es interpretable, pero salir perjudicado de las dos decisiones me complica. Lo que si me molesta y mucho, es que agreda verbalmente a mis jugadores, a Felipe Gallegos, que le venga a decir ‘quédate callado malo... eso es grave y por eso se arma todo el lío al final del partido”.

En la transmisión oficial del duelo, incluso, se ve al capitán Felipe Seymour encarando al juez al final del encuentro. “¿Te parece bien que le diga malo cul.. a un jugador?”, dijo el capitán estudiantil. Ronnie Fernández también se sumó a las críticas: “El criterio lo cambiaste dos veces, si vas a tener un criterio, está bien. Dos veces hubo un manotazo y ni lo revisaste”, reclamó el ex Wanderers. Sumado a él, Luis Felipe Gallegos se defendió: “Me insultaste, ahí están las cámaras”.

Imagen del momento exacto en el que el árbitro Ángelo Hermosilla decide cobrar penal a favor de Audax Italiano, que terminó siendo el 3-2 definitivo. FOTO: AGENCIAUNO

El estratega de la U continuó con su análisis. Insistió en que “los goles salieron de situaciones bastante dudosas” y aclaró que “Cristian (Palacios) se apretó el gemelo y por eso salió, porque me pidió el cambio”. ¿Algunas palabras para Cristóbal Campos? “No entraré en el análisis individual. En la cancha hay que tomar decisiones y a veces te puede salir bien o mal. Pero Cristóbal es un jugador joven y tiene toda la confianza mía y la de sus compañeros para seguir creciendo como arquero”, enfatizó.

En tanto, al otro lado de la vereda, Juan José Ribera le puso paños fríos a la victoria y concluyó: “Cuándo asumimos el equipo estábamos últimos y hoy estamos donde estamos porque nunca nos permitimos perder el foco. Hoy, afortunadamente tuvimos mas aciertos que errores, y después pensaremos en lo demás (llegar a la Libertdores), porque ahora viene La Calera”.

