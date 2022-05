Inquietud en la ANFP: la profunda reforma que integra mujeres y prohíbe a los representantes ser dueños de clubes lleva siete meses dormida

Hace más de siete meses que duerme en la comisión jurídica un informe sobre los alcances de los nuevos Estatutos de la ANFP. Entre los principales cambios que conlleva esta reforma está la obligación de incorporar de mujeres en todos los estamentos internos de Quilín, incluido el directorio. Además, prohibirá la participación de representes de jugadores en la propiedad y administración de los clubes. También reconocerá al TAS como ente vinculante con jurisdicción en Chile y creará un Tribunal Electoral propio, el que no existe en la actualidad.

El presidente Pablo Milad y su mesa directiva están inquietos. La alta cúpula de la asociación tenía proyectado que la nueva Carta Magna del fútbol chileno se aprobara el año pasado. Sin embargo, todavía están esperando que la propuesta enviada el 1 de octubre de 2021, por la secretaria ejecutiva Sandra Kemp, sea revisada por la comisión jurídica. Una demora extraña, si se considera que el escrito contiene alrededor de 50 páginas.

Por eso, vicepresidente de la ANFP, Jorge Aguilar, uno de los artífices del proyecto, saca la voz ante esta situación. “Hasta la fecha aún no hemos recibido el informe. Hubo algunos problemas en la comisión, ya que se retiraron un par de miembros, que se reemplazaron a principios de este año con nuevas personas. Estamos todavía a la espera de la entrega del informe para poder citar al Consejo de Presidentes para que se pronuncie sobre la reforma”, sostiene el abogado a El Deportivo.

Se trata de un proyecto crucial para la actual administración, que espera que este sea su gran legado. La idea de la mesa directiva es que esté aprobado antes de las elecciones de este año, para que los cambios operen de inmediato, es decir, desde el próximo mandato en adelante. De ahí la urgencia en que la comisión jurídica se pronuncia a la brevedad respecto a la reforma.

Aguilar tiene un amplio recorrido en el mundo del fútbol. Fue director y secretario general del Club Social y Deportivo Colo Colo, además de director de Blanco y Negro y presidente de la Inmobiliaria Estadio Colo Colo. Su experiencia también lo ha llevado a desempeñar varios cargos en Quilín, ya que en el pasado fue miembro de la comisión jurídica y también formó parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Según sostiene, estos nuevos estatutos modernizarán completamente los actuales, ya obsoletos, a su juicio, y revolucionarán el gobierno corporativo de la ANFP.

“Con este proyecto nos adecuamos a los tiempos actuales, a los requerimientos de todo el mundo, sobre todo, respecto a la integración de la mujer, que era un pedido a gritos. Esto es absolutamente indispensable, que existan mujeres dentro de la organización en los cargos directivos. Y esta reforma lo va a permitir. Es indiscutible. Lo mismo con el tema de la transparencia. Que haya personas que puedan tener participación, no solo en la propiedad, sino también en la administración de distintos clubes, está todo prohibido. No solo referente a la persona, sino también sociedades relacionadas a la persona”, resalta el jurista.

Jorge Aguilar, vicepresidente de la ANFP. Foto: ANFP.

Marcha blanca

En la actualidad, para ser presidente del directorio de la ANFP hay que cumplir una serie de exigencias como, por ejemplo, haber sido director de un club por tres años, o la máxima autoridad durante uno. Aquello, sin duda, dificultaría el ingreso inmediato de mujeres a la mesa de Quilín.

Por ello, existirá una especia de marcha blanca donde no será necesario cumplir todos estos requerimientos, en el caso de las mujeres. “Respecto de los requisitos que se debían cumplir de acuerdo a los estatutos para integrar los distintos órganos, establecimos en un artículo transitorio un plazo de cuatro años en los cuales no es necesario que cumplan con esos requisitos. Después ya empiezan a correr los mismos requisitos para todos, ya sean hombres y mujeres”, dice Aguilar.

Lo mismo ocurrirá con los representantes de jugadores que hoy son propietarios de clubes o que participan de su administración. También tendrán un período de tiempo para regularizar su situación y salir de los equipos donde estén presentes.

“En este caso, estamos asimilando diversas incompatibilidades con respecto a la propiedad de los clubes. Hacemos referencia al artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, que establece distintas inhabilidades para poder tener propiedad en los clubes. Esto representa una necesidad en este momento. Lo mismo con los intermediarios o representantes. La multipropiedad se refiere a que una misma persona no puede tener propiedad en distintos clubes. Los representantes o intermediarios no podrán tener propiedad en los clubes. Tendrán tres años de plazo. Hacemos la misma limitación. Todo tiene que ver con la trasparencia. Ese es nuestro objetivo”, sentencia el abogado.

De ahí la urgencia y la preocupación sobre la demora de la comisión jurídica, ya que, por estatutos, se debe presentar ese documento en el Consejo de Presidentes antes de someterlo a votación, y más cuando dentro de poco se realizarán varias elecciones en Quilín.

“No solo hay elecciones de presidente en la ANFP, este año también tenemos elecciones del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Patrimonial, porque cumplen el período por el cual fueron elegidos. En esta instancia de elección es donde incide directamente la reforma, en cuanto a la incorporación de mujeres. Ahora, entiendo que estaba por emitirse el informe de la comisión jurídica. Debería salir luego”, advierte.

“Con el informe de la comisión jurídica, inmediatamente vamos a citar a un consejo extraordinario en el cual vamos a presentar el proyecto para su votación. No tengo dudas de que se va a aprobar, porque los cambios que estamos presentando no admiten discusión. Quién podría discutir el tema de la transparencia. Quién podría estar en contra de la incorporación de la mujer. Se podrá discutir algún punto, pero en su esencia y en lo medular, no se me ocurre con qué argumentos podrían discutirlo”, concluye Aguilar, quien presidió la comisión de reforma de los Estatutos de la ANFP.