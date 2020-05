Jorge Aguilar, director de la ANFP: “Seguir dividiéndonos en bloques no tiene ningún sentido”

Es toda una costumbre en el Monumental. Una especie de tradición. Cada vez que termina el primer tiempo de un partido, los hinchas ubicados en los sectores de Océano y Rapa Nui se congregan alrededor de la estatua de Colo Colo, ubicada en la entrada principal del recinto. Allí siempre se puede ver a Jorge Aguilar.

Es que el abogado de 66 años, experto en derecho concursal y fanático del Cacique, no se hace problemas. Conversa con cada simpatizante que lo reconoce y que se le acerca, mientras fuma un cigarrillo como muchos otros. Su rostro es familiar en Pedreros, pero también en la ANFP. En Quilín fue miembro de la Comisión Jurídica que se pronunció a favor de Jorge Segovia, en 2010, mientras que en los último años integró el Tribunal de Disciplina. Ahora, su paso por la asociación sumará otra etapa, ya que este lunes fue elegido director hasta el 31 de julio, como representante del bloque de la Gobernabilidad. Ya había sido candidato en la lista de Jorge Uauy, en 2018, pero en aquella elección se impuso el ahora renunciado Sebastián Moreno.

¿Cómo recibe su nuevo cargo?

Es una gran responsabilidad, atendido el momento que vivimos. Entendiendo, además, que este es un directorio de transición, que cumple su función hasta el 31 de julio, cuando se hagan las elecciones (Nota de la R: son el 30 de julio).

¿Quién lo invitó a postular?

Recibí un llamado de varios clubes, de los denominados grandes, y acepté.

¿Cuál será la tarea principal de este directorio?

Los desafíos para esta época breve son básicamente planificar bien el retorno del fútbol; el tema del Canal del Fútbol, que está en el tapete; y programar como corresponde la elección de directorio, que va a tener que tomar el timón de la asociación en los próximos años.

¿Qué opina de la crisis que llevó a la renuncia de Moreno?

La verdad es que no tengo antecedentes, no sé que pasó ni qué fue lo que ocurrió. Fueron de a poco bajándose los directores hasta quedar el presidente con un solo director, pero no tengo más antecedentes. Eso deberían decirlo los directores que renunciaron.

Las renuncias de los directores y la molestia de los clubes acabó con el mandato de Moreno. ¿El fútbol debiera pensar en la unidad y no en la lucha política?

Sí, claro, es lo que yo pienso y creo que también el resto de los directores que fueron elegidos. Obviamente que el foco principal tiene que estar en la actividad, en lo que sea mejor para el fútbol chileno, sin partidismos de ninguna especie, pensando siempre en lo mejor para el total de los clubes. No veo otra forma de mirar esto hacia adelante. Seguir dividiéndonos en bloques, grupos, o como quiera llamárseles, no tiene ningún sentido porque no beneficia al fútbol.

Para esta elección, ¿no era necesario hacer el examen de idoneidad?

Entiendo que no era obligatorio para esta instancia, que es solamente completar cupos que faltaban en el directorio. Ahora, para una elección completa de directorio ya entran a regir otras normas y entiendo que ahí sí procede el examen de idoneidad.

Para usted es un retorno a la ANFP.

No sé si un retorno. He sido parte de la Comisión Jurídica en su oportunidad y del Tribunal de Disciplina. A mí me gusta el fútbol. Es una actividad que he desarrollado toda la vida. He sido presidente de ligas amateur. He jugado fútbol toda mi vida, ya no por la edad, digamos. Es una actividad que me encanta. Quisiera que esta instancia de hoy, que aparece como muy conflictiva, desemboque en algo positivo para el fútbol chileno. Pienso que el objetivo está en potenciar el fútbol y no al contrario, que es lo que ha estado ocurriendo hasta el momento, con divisiones. Encuentro que no tienen ningún sentido. Si podemos unirnos todos en ese predicamento, podemos salir adelante.

¿Está al tanto del conflicto que existe con el CDF? ¿Qué opina de ese problema?

La verdad es que no estoy interiorizado, pero tengo la obligación de interiorizarme. Prefiero no dar ninguna opinión hasta no ver toda la documentación respectiva.

¿Se repostulará en julio?

Por el momento me circunscribo a esto. Voy a poner todo mi empeño en sacar adelante la tarea hasta el 31 de julio. Después se verá, depende de muchos factores, pero hoy no tengo ninguna posición tomada.