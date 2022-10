Colo Colo se indigna por la interrupción del servicio de Metro después del choque ante la UC: “Se discrimina a nuestros hinchas”

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica había terminado hace largo rato. Miles de hinchas albos buscaban volver a sus casas. Con el transcurso de los minutos, la escena fue mutando de la tensión a la desesperación. Pasaba el tiempo y la estación Pedrero, la más cercana al estadio Monumental seguía cerrada, cuando quedaba bastante para las 23 horas, el límite establecido oficialmente para ese trámite. En Vicuña Mackenna, Carabineros responsabilizaba a la empresa por la determinación.

Pedrero no era la única estación que no estaba recibiendo público. La medida se extendió entre Rodrigo de Araya y Bellavista de La Florida, todas de la línea 5. La conexión resultaba clave para que los fanáticos pudieran acceder a otros sectores de la capital. Varios decidieron caminar hasta encontrar alguna posibilidad de volver a sus casas, en la antesala de una nueva jornada laboral y asumiendo los riesgos que implicaba. La situación no cambió hasta que, efectivamente, se traspuso el horario para el fin de las operaciones.

Colo Colo se indigna. Lo manifestaron Edmundo Valladares y Edison Marchant, los máximos dirigentes del Club Social y Deportivo, la matriz del Cacique, en sus cuentas en las redes sociales. El timonel reitera sus quejas con El Deportivo. “Un poco en la línea que publicamos en nuestras cuentas en redes sociales, consideramos impresentable lo que sucedió. Es una discriminación de parte de Metro de Santiago a nuestros hinchas. Habíamos tenido buena llegada con la gerencia de operaciones. Se habló de una equidad en el servicio. Es muy lamentable. Lo vivieron miles de personas. Nos parece que no corresponde. Existen eventos masivos de distinta índole en los que se extiende el funcionamiento de la red. Es una pésima señal, No se puede repetir. Necesitamos una explicación detallada. Se puso en riesgo a miles de personas”, sentencia.

Valladares insiste en que la materia se había tratado con anterioridad y que se habían establecido acuerdos que, a su juicio, no se respetaron. “Metro había comprometido que los horarios se iban a respetar, que las estaciones solo se cerrarían ante incidentes, por los jefes de estaciones. Que no había personas de primera y segunda clase. Se discrimina a los hinchas de Colo Colo. Ayer las estaciones se cerraron dos horas antes del cierre del servicio. No es lógico. No se puede repetir”, añade.

La entidad alba está evaluando acciones. “Estamos conversando con los abogados del club, para ver qué se puede hacer. Ya le hemos expresado a las autoridades que hay molestia”, apunta.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo (Foto: Sebastián Órdenes/@ColoColo)

Metro responde

Metro entrega sus explicaciones a través de un comunicado. “Debido a grupos de barristas que realizaron evasiones, provocaron daños e incidentes graves como prender bengalas al interior de las estaciones y sentarse en los andenes, acciones que alteran la seguridad de los pasajeros y ponen en riesgo su integridad, Metro de Santiago debió interrumpir el servicio en algunas estaciones de Línea 5. Esto es parte de los protocolos habituales que están orientados a asegurar la seguridad tanto de nuestros trabajadores como de nuestros pasajeros”, sostiene el primer punto. “Encender una bengala en una estación es una acción grave y altamente peligrosa, lo que puede lesionar a la persona que la porta, a los pasajeros que están a su alrededor o a nuestros trabajadores”, explica la firma.

Luego aborda la extensión de la medida. “También tuvimos que cerrar accesos o cerrar estaciones aledañas y mantenerlas sin detención de trenes por razones de seguridad, porque estos mismos grupos se van trasladando por fuera de las estaciones entre una estación a otra. Se trata de grupos que llegan con actitudes agresivas hacia nuestros trabajadores y también al resto de los pasajeros y que ayer portaban palos, piedras y lanzaron objetos a nuestras estaciones”, especifica.

Metro también apunta hacia Colo Colo, como organizador del espectáculo. “Todas las medidas operacionales que toma Metro responden a protocolos definidos que tienen como prioridad resguardar la seguridad de nuestros pasajeros y trabajadores, independiente del tipo de espectáculo que sea, partidos de alta convocatoria, conciertos y/o manifestaciones. Y en todos estos casos es el organizador del evento quien tiene la responsabilidad de hacer las coordinaciones para que el evento se realice con las condiciones de seguridad necesarias. En este caso no tuvimos ningún contacto previo con el organizador y no es Metro quien pueda asegurar las condiciones de seguridad de los entornos y la vía pública. Lo que corresponde en estos casos es proceder según los protocolos definidos que siempre pondrán en primer lugar la seguridad de las personas”, responde la empresa.

En el mismo sentido, exige que se realicen los respectivos contactos. “Hacemos un llamado a los organizadores a cargo del espectáculo (ANFP) a que tomen los resguardos necesarios y coordinaciones, antes, durante y después del partido, para evitar en lo posible este tipo de problemas que afectan a la gran mayoría de pasajeros que utiliza Metro sin provocar ningún inconveniente. Como Metro siempre estaremos dispuestos a participar en mesas de trabajo y de coordinación que se requieran, como lo hacemos permanentemente con Carabineros, delegación presidencial y otras contrapartes”, manifiesta.