El clásico entre Colo Colo y la UC rompe el récord de tiempo real de juego: “Yo arriesgo, aunque salga perdiendo, para que el fútbol nacional mejore”

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica tuvo todos los elementos que se le exigen a uno de los principales encuentros del fútbol chileno, por no decir la principal rivalidad de los últimos años. Vértigo, ida y vuelta y pierna fuerte llamaron la atención de los 40 mil asistentes que llegaron hasta el estadio Monumental y de los miles de fanáticos que siguieron el partido a través de la televisión. Los roces que habitualmente interrumpen el juego en el Campeonato Nacional ahora no se consideraban como infracciones ni detenían el reloj. El balón seguía rodando. Un dato concreto: el duelo rompió con holgura el récord de tiempo real de juego. Si como promedio en el torneo local la pelota circula durante 46 minutos, en Macul lo hizo durante 54. El avance es significativo.

El responsable del cambio de paradigma es el juez Roberto Tobar, quien lideró el equipo que veló por el cumplimiento de las reglas de juego en la cancha alba. El concepto es uno de los que más refuerza el juez en el diálogo que sostiene con El Deportivo. En todo momento, destaca el apoyo que recibió de sus colaboradores, un concepto que abarca a los que estaban en el campo de juego y a los que permanecían en el VOR, la cabina en la que se gestiona el VAR.

“El tiempo jugado se debe a la interpretación que uno hace, con el equipo arbitral, de las jugadas, de las disputas que debe que evaluar segundo a segundo y, también, a la actitud de los jugadores para enfrentar este tipo de partidos”, sostiene el juez internacional, quien fue elogiado por Ariel Holan, el técnico de la UC. El último elemento tiene, a su juicio, una relevancia clave. “Claramente, si ellos no simulan, no quieren magnificar un contacto haciéndome creer que un contacto constituye falta, favorecen mucho al desempeño arbitral. Por ahí va la explicación”, destaca.

Roberto Tobar, en el duelo entre Colo Colo y la UC (Foto: Agenciauno)

Convicción y contribución

Tobar amplía el balance. Habla, con total propiedad, de un sello personal puesto al servicio de la gestión del compromiso. “Hay una cuestión de estilo. El estilo es mi convicción, mi motivación y por qué no decirlo, la justificación vocacional para querer ser árbitro: la de entregarle ritmo y que uno sea parte del desarrollo de nuestro fútbol. Ese es uno de los motivos”, resalta, declarándose parte de un proceso que, en general, no considera a los árbitros como variable.

El juez más destacado del fútbol chileno en la actualidad insiste en su postura. “Yo no privilegio mi postura como árbitro, yo arriesgo, aunque salga perdiendo, para que el fútbol nacional mejore. Es mi vocación. Pongo en riesgo mi arbitraje en función de que nuestro fútbol mejore”, refuerza.

En ese sentido, sostiene que la clave es asumir el rol que le corresponde en el espectáculo con decisión. “Hay que tener valentía, entrar a la cancha no pensando en que podemos estar dirigiendo siempre pensando en que el VAR nos puede corregir. No es la idea del arbitraje. Hay que salir no pensando en que se tiene el VAR. Sí para cuando hay una situación bastante compleja. Lo importante es no depender de esta herramienta, que es muy útil, por cierto”, analiza.

En el mismo sentido, entrega su receta. “Mi convicción siempre ha sido ser bien riguroso en interpretar las entradas, en saber muy bien cuando hay falta o cuando no. Cuando hay simulación o un contacto que se magnifique. Trato de ser bien estricto en eso. Cobrar lo que es falta. No lo que parece”, sentencia.