Ñublense asume el error y busca culpables tras ser descalificado en la Copa Chile: “Hay varias personas involucradas en las planillas”

En Ñublense, el golpe se sintió fuerte. Los chillanejos esperan la notificación oficial de la descalificación de la Copa Chile, producto de la inclusión irregular de Manuel Rivera, quien reemplazó a Jorge Henríquez en el encuentro frente a Comunal Cabrero sin estar inscrito en la planilla de juego. El trámite es una mera formalidad, pues en la región de Ñuble asumen la falta, aunque esperan conocer el dictamen para analizar qué caminos pueden adoptar para evitar la sanción más drástica que pueden recibir.

“No hay nada oficial. Todavía no fuimos notificados”, aclara Sergio Gioino, el presidente de los Diablos Rojos, para precisar la situación, que fue informada por El Deportivo en la jornada de este martes. Producto de la equivocación, además, el club deberá pagar 500 Unidades de Fomento como multa.

Gioino procura ser cauteloso en sus declaraciones, pero no oculta su decepción. “Uno no está tranquilo. Claramente hay errores. Eso es más que obvio”, admite en relación a la planilla en cuestión.

Sergio Gioino, el día en que asumió la presidencia de Ñublense (Foto: Agenciauno)

“No hay mucho que hacer”

En sus palabras hay, incluso, cierto grado de resignación “La descalificación depende de la falta. Depende del grado. Si es lo que se comenta, no hay mucho que hacer”, sostiene. La reglamentación, en todo caso, es categórica. “Si por cualquier causa participa en el partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, o que no pudo haber sido inscrito en la misma, el título de Campeón se le otorgará a su rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3x0, siempre que en cancha no haya existido un resultado mayor”, establecen las bases de la competencia. Incluso, agregan la multa. “En el caso que el equipo infractor haya perdido el partido se le aplicará una multa de 500 UF”, estipulan.

En un caso similar, aunque en el Campeonato Nacional, el Tribunal de Disciplina sancionó a Coquimbo Unido con la pérdida de los puntos obtenidos en el duelo frente a Cobresal. “Con el mérito de lo razonado y disposiciones señaladas, en especial el artículo 30° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2023, se sanciona al club Coquimbo Unido con la sanción de pérdida de los puntos obtenidos en el partido disputado contra el Club Cobresal por la Octava Fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2023, entendiéndose, en consecuencia, que perdió el partido, otorgándose el triunfo al club Cobresal por el marcador de tres por cero”, sentenció, esa vez, la corte del fútbol chileno.

Gioino evita singularizar responsabilidades, las que serán determinadas por la investigación interna que realizará el club. “Hay varias personas que están ahí, involucradas en lo de las planillas. Las medidas internas se ven internamente”, insiste. Incluso, lamenta una particularidad que pudo haber influido en el notorio yerro. “Justo en este caso no fue planilla digital”, agrega. En efecto, el sistema Comet opera en los torneos organizados por la ANFP. De la realización de la Copa Chile se encarga la federación. La planilla en cuestión fue firmada por el técnico Jaime García y entregada por el coordinador, Esteban Torres.

Por el momento, de todas formas, Gioino se termina aferrando a la ausencia de una notificación formal. “Ambos sabemos lo mismo, pero no es lo oficial”, concluye.