Golpe en la Copa Chile: Ñublense es descalificado del torneo por alineación indebida

En Ñublense sufren un duro golpe. El cuadro que conduce Jaime García será descalificado de la Copa Chile por utilizar un futbolista que no estaba inscrito en la planilla entregada a los árbitros, según pudo averiguar El Deportivo. El cotejo de la polémica marcó la victoria del equipo del Ñuble por 3-0 a Comunal Cabrero, por los octavos de final de la Copa Chile.

El minuto fatal para Ñublense fue en el 73. Manuel Rivera, quien ingresó en reemplazo de Jorge Henríquez, no estaba en la planilla que fue entregada por el coordinador del club, Esteban Torres. El documento fue firmado por Jaime García, la cabeza del equipo de los Diablos Rojos.

En las bases de la Copa Chile, en el artículo 8, se establece claramente que el equipo que incurra en esta falta será declarado como perdedor del cotejo, por 0-3. “Si por cualquier causa participa en el partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, o que no pudo haber sido inscrito en la misma, el título de Campeón se le otorgará a su rival, computándose como partido ganado por un marcador de 3x0, siempre que en cancha no haya existido un resultado mayor”, dice el escrito. Incluso, agrega una posible falta económica. “En el caso que el equipo infractor haya perdido el partido se le aplicará una multa de 500 UF”.

Cabe recordar que la semana pasada Coquimbo Unido sufrió la resta de tres unidades por una situación similar. Cobresal, en el duelo válido por el Torneo Nacional, denunció al equipo de la Cuarta Región por incumplir el reglamento con la inclusión de Fabián Carmona. Los Piratas habían logrado la victoria, por 2-1. “Es una falta y el Tribunal de Disciplina debería actuar de oficio. Con ese informe arbitral se debería actuar de esa manera, pero igual nosotros como club haremos la denuncia como corresponde”, decía Juan Silva, gerente de Cobresal.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina falló a favor de Cobresal. Su resolución fue tajante, sin derecho a reclamo. “Con el mérito de lo razonado y disposiciones señaladas, en especial el artículo 30° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2023, se sanciona al club Coquimbo Unido con la sanción de pérdida de los puntos obtenidos en el partido disputado contra el Club Cobresal por la Octava Fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2023, entendiéndose, en consecuencia, que perdió el partido, otorgándose el triunfo al club Cobresal por el marcador de tres por cero”, cerró.