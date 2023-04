¿Qué cantera manda en la Sub 17? Los clubes chilenos que más aportan a la Rojita de Caputto en la lucha por meterse en el Mundial

Por cuarta vez consecutiva, la selección chilena Sub 17 está a un paso de una nueva Copa del Mundo. El equipo que dirige Hernán Caputto comienza su carrera para llegar a la cita cuando se mida a Argentina, en el inicio del hexagonal final.

Una buena generación de jugadores, un equipo compacto que solo tuvo un paso en falso, la derrota por goleada 3-0 ante el equipo de Brasil, uno de los grandes favoritos para llevarse el Sudamericano de la categoría.

Pero una de las características que caracterizan a este nuevo grupo de adolescentes es el homogéneo aporte de los clubes a la nómina final de 23 jugadores.

Solo un equipo sobresale un poco de la norma. Colo Colo aporta cuatro futbolistas al proceso: el zaguero Víctor Campos, los volantes Felipe Valdivia y Francisco Marchant, además del delantero Benjamín Castro.

Pero la ventaja de los albos es mínima, ya que hay cuatro equipos que suman tres jugadores cada uno: Universidad Católica, Palestino, O’Higgins y Huachipato.

Cobresal y Unión Española tiene dos, a la vez que tres instituciones metieron solo un deportista en la convocatoria final: Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Deportes Temuco.

“Buena generación”

Pero la elección de estos jugadores tampoco es al azar, menos un hecho aislado. Porque el Cacique y el cuadro de Talcahuano son los últimos finalistas en el torneo nacional de la categoría, con triunfo para el club de Macul.

“Es un tema generacional. A mí me ha gustado los dos jugadores de campo de Huachipato. El arquero Cristian Bravo, el otro jugador de nuestro equipo, no ha tenido opciones de jugar, pero no tengo nada qué decir del titular Francisco Valdés”, dice Alejandro Padilla, técnico de la Sub 15 del cuadro de la usina y uno de los principales formadores del club.

Asimismo, relata que “nosotros tenemos un trabajo integral en el club y hemos podido proyectar a varios jugadores. Sin ir tan lejos, pudimos disputar la final del último campeonato nacional de la Sub 17. Los chicos van para arriba, tienen mentalidad ganadora y eso es lo que también intentamos inculcarles”.

Una opinión muy similar a la de Mario Lepe, el coordinador de las divisiones inferiores de Universidad Católica. Para el exmediocampista, en la lista final se verifica la seriedad de los proyectos en los clubes protagonistas.

“Se nota que son los equipos que trabajan mejor en la categoría. No es una coincidencia que haya jugadores de Colo Colo, Palestino, O’Higgins, Huachipato o la UC. El resto son solo excepciones. Porque son las estructuras que están mejor en la captación y en la formación”, explica el excapitán de la franja.

De la misma manera, el jugador chileno con más partidos en la historia de la Copa Libertadores tuvo elogios para el trabajo de Hernán Caputto como técnico de la Rojita.

“Esta Sub 17 me ha parecido muy bien. El hecho de tener un entrenador que ya tiene la experiencia de haber clasificado al mundial, eso marca mucho. Hay muchas cosas que hacer con estos chicos. Ojalá puedan clasificar, la selección ha estado a la altura y creo que pueden dar el golpe ante Argentina”, precisó Lepe.

E insistió en que “es bueno que lleguen estos jugadores lleguen a instancias mayores, para que puedan competir de igual a igual con otras potencias como Argentina y Brasil. Les hace muy bien para que algunos puedan llegar a Europa y para que sean una alternativa en la mayor”.