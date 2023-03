La Roja Sub 17 se ilusiona en la mitad del mundo: los detalles del Sudamericano que parte hoy en Ecuador

Luego del fuerte tropezón de la selección chilena Sub 20 de Patricio Ormazábal en Colombia, certamen en el cual ni siquiera se alcanzó la fase del hexagonal final para pelear un cupo en la Copa del Mundo, otro combinado juvenil tiene la oportunidad de sacar la cara por el fútbol nacional. Este jueves comienza el Sudamericano Sub 17 de Ecuador y la Rojita que dirige Hernán Caputto tiene como objetivo principal llegar al Mundial que se desarrollará en Perú, entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre.

Hoy parte el certamen, que tendrá como fecha de término el domingo 23 de abril y se disputará tanto en Guayaquil como en Quito. Chile tendrá, a priori, un camino complejo. Está en el grupo A junto al país anfitrión, Uruguay, Brasil y Colombia. La zona B incluye a Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia.

El formato de la competición es similar a otros torneos juveniles Conmebol. Hay dos rondas. La primera es la de los grupos. Avanzan a la fase final los tres primeros de cada zona. En el hexagonal se definirá al campeón del Sudamericano y los cuatro primeros accederán al Mundial.

La selección nacional queda libre en la primera jornada de competencia. Sin embargo, luego tendrá cuatro partidos en siete días (jugará cada 48 horas). El camino de la Rojita se abre este sábado, a las 18.30 horas, enfrentando nada menos que a Brasil. Después jugará ante Uruguay (lunes 3), Colombia (miércoles 5) y el local Ecuador (viernes 7). Todos los partidos de la Selección serán en el Estadio Christian Benítez de Guayaquil, con capacidad para 10.150 espectadores.

Los antecedentes le dan cierto optimismo a lo que pueda realizar el plantel de Caputto en la mitad del mundo. La razón es que el Equipo de Todos ha disputado los últimos tres Mundiales de la categoría. En 2015, la generación de Marcelo Allende e Ignacio Saavedra, entre otros, lo jugó al ser el anfitrión y se metió en octavos de final. Dos años después, con el extécnico de la U al mando, se metieron en la Copa del Mundo de India. Y en 2019, Chile fue al certamen de Brasil, en un plantel que tenía a Daniel González, Vicente Pizarro, Joan Cruz y Alexander Aravena.

En la nómina de Caputto hay nombres interesantes. Por ejemplo, está el caso de Axel Cerda, delantero de 16 años que milita en Universidad Católica. El adolescente, sobrino del portero Fabián Cerda, debutó en Primera División este año, en la visita de los cruzados a Ñublense, en Chillán. Otros jóvenes que han interactuado con el plantel de honor de sus equipos son Iván Román, de Palestino, e Ignacio Vásquez, de Cobresal.

Benjamín Ampuero, volante de Huachipato, declaró en la previa que “para todo niño que juega al fútbol es un sueño representar al país. Estoy muy contento por ser parte de esta selección”. “El calor está pesado, hay mucha transpiración, pero como he viajado antes a Brasil y Paraguay me he acostumbrado a la humedad”, añadió el oriundo de Ancud.

La plantilla nacional se ha preparado en las instalaciones de las divisiones formativas de Emelec. Hoy se abre el grupo de Chile con dos encuentros: Colombia - Uruguay y Ecuador - Brasil.