El análisis de Patricio Ormazábal a las selecciones juveniles: “Muchos quieren jugar en la Premier y estamos muy lejos de eso”

El proceso de Patricio Ormazábal a cargo de la Roja Sub 20 finalizó en enero después de una muy mala presentación en el Sudamericano de la categoría que se desarrolló en Colombia. En aquel torneo el conjunto nacional terminó siendo eliminado en la primera ronda de la competencia quedando sin la opción de acceder al hexagonal final que entregaba cupos para el próximo Mundial de Indonesia.

Este lunes el DT recordó cómo vivió este proceso y aprovechó de comentar algunos aspectos que terminaron por ampliar el registro de fracasos de las selecciones juveniles.

En un primer término indicó que los futbolistas “cuando no juegan en el primer equipo dejan de competir y eso a nivel internacional te pasa la cuenta. Los jugadores se dieron cuenta cuando fuimos a Inglaterra, muchos quieren jugar en Premier y estamos muy lejos de eso”, comentó en diálogo con DSports.

También planteó cómo afecta el aspecto sicológico dentro de los jugadores. “Los resultados en el fútbol chileno no son buenos en general, tanto en la selección como en el torneo. En la selección quedamos al debe en la parte sicológica. Técnicamente el jugador chileno es bueno pero nos quedamos atrás en lo sicológico”.

“La evaluación de captación tiene que ser mucho más profunda. Nos fijamos si son rápidos, pero no si están bien de la mente. Tenemos que poner un foco distinto en la formación para cuando lleguemos a instancias finales este preparados”, añadió más adelante.

Además, criticó la poca paciencia que presentan algunos. “Los jugadores jóvenes cuando no los citan un par de fechas se quieren ir del equipo. No se pueden conformar sólo por jugar en base a la regla sub 21. Este diagnóstico lo tenía claro antes del Sudamericano”.

A su vez, expresó cómo ha estado viviendo estos últimos días tras ser alejado del cargo. “He estado asumiendo un golpe con el sudamericano. Queríamos la clasificación. Con el tiempo uno hace autocríticas y piensa que pudo realizar otras cosas. He estado viendo los jugadores que estuvieron en el proceso, siempre hay un seguimiento”.

“A la hora de competir y creer que habíamos logrado algo ante Ecuador, como entrenadores nos dimos cuenta que no fuimos capaces de lograr que tuvieran el grado de atención ante Uruguay. No competimos. El sudamericano se nos fue en ocho días”, añadió sobre lo mostrado en Colombia.

Por último, dejó en evidencia qué está sucediendo con las categorías de menor edad, entre ellas la Sub 16 que a finales de febrero recibió dos goleadas. La primera de 8-0 contra Rumania y luego por 4-1 versus República Checa.

“La categoría Sub 16 no está entrenando. Chile no tiene esta categoría, se juntaron semanas antes. Faltan selecciones intermedias. Se quería que los ayudantes técnicos se hicieran cargo de la Sub 16 y Sub 18″, comentó.