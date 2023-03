Alexander Aravena festeja su debut con la Roja: “Era un sueño que tenía dese niño”

El partido entre Chile y Paraguay disputado el lunes en el estadio Monumental terminó siendo gratificante para Eduardo Berizzo al conseguir la primera victoria desde su llegada al banco. Pero este duelo también trajo consigo una importante aparición.

Alexander Aravena, delantero de Universidad Católica, destacó en su debut junto al Equipo de Todos tras ingresar en el minuto 51 del duelo y compartir en la zona de ataque junto a Alexis Sánchez.

Así, el ariete cruzado celebró este paso en su carrera a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías en las que se le ve en solitario y abrazando al tocopillano.

Las imágenes fueron acompañadas por unas sentidas palabras. “Este era un sueño que tenía desde niño, el cuál logré cumplir”, comenzó indicando. “Me siento muy feliz por haber debutado con la selección adulta”, añadió.

Claro que también se pone metas pensando en el futuro, pues “queda mucho por mejorar”, cerró Alexander Aravena.

El debut

Tras ingresar al terreno de juego, de inmediato se le vio activo y muy participativo del juego de la Roja, tomando el protagonismo por la banda derecha y complementándose de muy buena manera con Alexis Sánchez.

La velocidad al encarar fue una de sus principales armas, gracias a lo cual tuvo en sus pies la oportunidad de poner el 3-2, pero el arquero paraguayo Anthony Silva estuvo atento para contener un remate rasante.

Ahora deberá entrar en la lucha por consolidarse dentro de la nómina de Eduardo Berizzo y para ello deberá seguir trabajando junto a Universidad Católica.

Pues como indicó hace algunos días en una entrevista con El Deportivo, “Yo creo que (la llegada a la Roja) es un proceso más de partidos, de entrenamiento acá en el club, de demostrar cada fin de semana para poder estar en la Selección, pero sé que es un proceso de paso a paso, no hay que apresurarse por eso. Si me toca el llamado a la adulta, sería un sueño para mí... Es un sueño muy grande que me queda por cumplir”, confesaba.

Y tras el triunfo contra la Albirroja, el propio Eduardo Berizzo aplaudió el juego de Aravena. “Hay que destacar la llegada de los nuevos jóvenes con la actuación de Aravena. Lo que hicieron Soto, Suazo, Maripán, Méndez, que son el núcleo donde se solidifica todo y se aporta la experiencia de los cinco futbolistas que están en el plantel que son de la Generación Dorada y los siete que son menores de 23 años... Entre todos podemos construir un equipo que sea protagonista”.

Por su parte, el presidente de Cruzados Juan Tagle manifestó tras la victoria que “no nos sorprende, porque sabemos de sus capacidades, pero tiene todavía que hacer una carrera en la Selección y seguir creciendo mucho. Tiene la oportunidad de jugar y compartir delantera con Alexis. Es un privilegio; que le saque todo el provecho posible por el bien de él, de Católica y por el bien de la Selección”, expuso.