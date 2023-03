Molestia en Marsella: Alexis Sánchez viajó a Chile pese a que el Olympique le solicitó recuperarse en Francia

El delantero chileno sufrió la fisura en el pie derecho en el último partido de su equipo, por la Ligue 1. El tocopillano no escuchó a su club y decidió viajar para sumarse a los trabajos de Berizzo en la Roja. Al final, AS10 fue figura, pero reconoció que tuvo que medicarse para no sentir dolor, lo que no agradó para nada en su club.