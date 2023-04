El calendario de la Roja Sub 17 en el hexagonal del Sudamericano

La Roja Sub 17 alista su participación en el hexagonal final del Sudamericano, donde buscará el pasaje al próximo Mundial de la categoría. La escuadra dirigida por Hernán Caputto inicia la fase final enfrentando a Argentina, elenco que fue líder en el Grupo B, con 10 puntos, o sea, tres victorias y un empate.

El partido ante la Albiceleste fue programado para el martes 11 de abril, a las 15 horas de Chile. En esa jornada, Brasil se mide ante Venezuela y Ecuador contra Paraguay. El duelo de la selección nacional se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, ciudad en la que ya se encuentra la delegación. Los otros compromisos serán en el Rodrigo Paz Delgado.

La segunda jornada medirá a Chile frente al local del certamen, Ecuador. Ante la Tricolor, los nacionales igualaron 1-1 en la primera ronda, precisamente en el duelo donde firmaron su clasificación a la instancia decisiva. El cotejo está programado para el viernes 14 de abril, las 20 horas del país. Ese mismo día Brasil enfrenta a Paraguay y Argentina a Venezuela.

En la tercera fecha, la Roja enfrentará al equipo Vinotinto. El lunes 17 de abril, a las 17.30 horas, los de Caputto chocarán ante una selección que en las categorías menores ha hecho positivas campañas durante los últimos años. En esta ocasión, se metieron al hexagonal tras ser terceros en su zona, con cinco unidades. Para esa jornada, Paraguay se mide ante Argentina y Ecuador enfrenta a Brasil. El duelo ante el Scratch será en la cuarta jornada. Allí se verán las caras otra vez ante el la verdeamarela, que venció por 3-0 a Chile en el debut de los nacionales en la competencia. El encuentro, el jueves 20, también es a las 17.30 horas.

La finalización de la competencia quedó programada para el domingo 23. Ese día, la Roja enfrenta a Paraguay. El horario aún no ha sido definido, pero es muy probable que se desarrolle en paralelo a los otros dos compromisos: Venezuela vs Ecuador; y Brasil vs Argentina.

Revisa la programación