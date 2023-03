Presidente de Colón le da con todo al sicólogo de Brian Fernández: “Él fracasó; nos cobró altos honorarios y después desapareció”

La situación de Brian Fernández, delantero de Colón de Santa Fe, ha sido tema recurrente en la prensa argentina y chilena. El jugador, quien no ha podido superar su adicción a las drogas, protagonizó una nueva polémica.

La semana pasada, el atacante no se presentó a los entrenamientos del cuadro sabalero y el técnico Néstor Gorosito fue tajante: “Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy sicólogo, le debo dar prioridad al grupo”.

Nadie sabía el paradero del futbolista. Solo el lunes 20 se encontró el automóvil de Fernández y su familia aseguró que, al menos. ya se conocía el paradero del exariete de Unión La Calera.

Más tarde, la novia del transandino Araceli Fessia aseguró que el jugador no estaba desaparecido. “Estuvo en sí en unos días malos. Junto con los profesionales no le perdimos el rastro. Se quedó sin nafta (gasolina) en el auto y me avisó a mí y decidimos con mi grupo de tratantes no transferirle dinero y que no use el vehículo”.

Pero el sicólogo del jugador, Osvaldo Chiarlo, fue más directo y criticó la actitud que tuvo el club: “Colón y Gorosito terminaron de soltarle la mano a Brian. Como sociedad estamos totalmente inmaduros, somos unos caretas. Brian nos enseña lo que sucede en el 90% de las personas que vivimos en esta cultura consumista y en el fútbol”.

La respuesta de Colón

Para el presidente del club transandino, José Vignatti, el jugador aún es un miembro del plantel, pese al ultimátum del Pipo. Es más, el mandamás explicó a El Deportivo que espera la pronta recuperación del futbolista.

“Brian en estos últimos días se ha ausentado de los entrenamientos por algunos problemas de salud. Estamos esperando que pueda superar esas complicaciones y se reincorpore pronto al equipo. Sigue siendo parte de nuestro plantel”, aseguró el timonel.

Sobre la opinión del profesional que atiende al jugador, el dirigente aseveró que “Lo que pasa es el que el psicólogo que tenía fracasó. Lo contratamos en su momento y no dio resultado. Después compartía con una persona que no está capacitada. Nos cobró altos honorarios en el club y después desapareció”.

Aunque insistió que “las condiciones del futbolista son indiscutibles, pero tiene que superar esos problemas que todos sabemos y que lo han perseguido durante tanto tiempo”.

La despedida de Paredes

Lo cierto es que el plantel del cuadro de Santa Fe estará este fin de semana en Chile. Será el exclusivo rival de Colo Colo en el enfrentamiento del sábado, el mismo que será la despedida de Esteban Paredes.

“La verdad es que estamos contentos de participar en esta hermosa fiesta. Solo agradecer a la gente de Colo Colo por la invitación. Por supuesto que iremos con lo mejor de nuestro plantel, esperando hacer un buen partido y disfrutar la despedida de Esteban Paredes. Todo está muy bien organizado”, aseguró Vigantti.

Además, agregó que “nuestro técnico Néstor Gorosito tiene muchos amigos allá en Chile. Justamente anoche (el martes) estábamos reunidos comentando esos detalles, vamos con mucha expectativa a Santiago”.