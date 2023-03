El dramático testimonio de la novia de Brian Fernández: “Venimos luchándola fuerte con esta enfermedad hace tres años”

Brian Fernández volvió a generar inquietud. En la jornada de ayer, se divulgó la imagen de su auto abandonado y se dio por desconocido su paradero. En Colón de Santa Fe, el club al que todavía está ligado el delantero, quien en Chile brilló en Unión La Calera y no alcanzó a jugar en San Luis, que buscaba ficharlo para esta campaña, nadie sabía donde estaba. Desde hace días, de hecho. La situación había colmado la paciencia de Néstor Gorosito, quien se cansó de ofrecerle oportunidades para la redención. “Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está”, declaró el Pipo en los últimos días.

Ahora es Araceli Fessia, la novia del futbolista, quien aparece para explicar la situación y, en alguna medida, entregar tranquilidad. La última consideración es relativa, porque la pareja del jugador reconoce la intensa pelea que mantienen para mantener controlada su adicción a las drogas, el gran enemigo que enfrenta en su vida y que le impide desarrollar su carrera al nivel que sugieren sus condiciones. “Venimos luchándola fuerte con esta enfermedad hace tres años”, grafica, en declaraciones al programa Cómo te va, de DSports Radio, en Argentina.

“No estaba desaparecido”

Lo primero que aclara Fessia es la situación en que estaba Fernández. “Él no estaba desaparecido, si algún día pasa, yo voy a informarle a los profesionales y la policía”, puntualiza. “No estuvo desaparecido, sí en unos días malos. Junto con los profesionales no le perdimos el rastro”, insiste.

En ese contexto, da más señales. “Se quedó sin nafta en el auto y me avisó a mí y decidimos con mi grupo de tratantes no transferirle dinero y que no use el vehículo”, sostiene, a modo de reflejar una estrategia para evitar posibles problemas adicionales.

Fessia relata, además, los ajustes que ha debido realizar en su vida a propósito de los problemas que enfrenta Fernández. “Yo sé que tengo que pensar en mi hijo y no tengo que ir a buscarlo” y aportó: “No puedo meterme en lugares peligrosos a ir a buscarlo”, sostiene.

Brian Fernández, en su paso por La Calera (Foto: Agenciauno)

Además, asegura que tiene antecedentes respecto de quienes lo inducen al consumo de drogas. “Sabemos quién le abre la puerta, quién le accede cosas y quién no”.

En sentido contrario, también destaca al agente Christian Bragarnik como la única persona que se ha mantenido cerca del jugador. ”Es la única persona que nos ayuda”, sentencia.

“No queríamos que fuera a Colón”

Fessa manifestó que no estaba de acuerdo con que Fernández volviera a Argentina. “Cuando vino a Colón no queríamos que firme”, dice. “Tenía otra oferta, lejos de Argentina, no queríamos que se quede acá”, revela.

Hoy, confía en que la asesoría profesional permitirá que su pareja evolucione. “Brian está contenido, contamos con un grupo de profesionales”, explica. “Cuando está bien es triste, porque deseo que sea así toda la vida”, amplía respecto de la forma en que ella enfrenta la situación. “Le pido a la gente que no lo agreda, porque no lo ayuda y nos juega en contra a nosotros”, implora, a modo de conclusión.