El Rey se rebela a los médicos del Flamengo: la historia detrás de la infección de Arturo Vidal que amenaza su presencia en la final de la Copa Libertadores

Apenas Arturo Vidal pisó Río de Janeiro se fijó como objetivo ganar la Copa Libertadores. En su mente daba vueltas la idea de consagrarse en el Flamengo, el equipo más popular de Brasil. Así se lo hizo saber a los periodistas que se apostaron durante su mediática presentación.

“Este es mi primer sueño, por eso estoy aquí. Quiero ganar la Libertadores para Flamengo. Voy a trabajar de la mejor manera, quiero ganar muchas cosas y quiero tener la Libertadores (...) Hace mucho que quería jugar en Flamengo. El mejor equipo de Sudamérica. Para seguir ganando títulos en mi carrera, tenía que ser aquí”, dijo en julio pasado.

Lo cierto es que casi 90 días después, el sueño de Arturo Vidal está a la vuelta de la esquina. Este sábado, a las 17 horas, en Guayaquil, Flamengo se medirá ante el Athlético Paranaense, en un encuentro que tendrá como protagonista a dos equipos que están lejos del liderato del Brasileirao. El Fla va por su tercer título continental, mientras que el equipo de Curitiba va por su primera corona de la Libertadores.

Los deseos del Rey, no obstante, viven horas cruciales. De manera sorpresiva, tras conseguir la Copa de Brasil frente a Corinthians, el club informó de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el volante. “El deportista Vidal sufrió un traumatismo en la pierna derecha. Por dolor y aumento de volumen con líquido interno, el jugador será sometido este viernes a un drenaje. Posteriormente, se someterá a un tratamiento”, decía el escrito.

El traumatismo que aquejó a Rey Arturo lo persiguió durante la semana previa al duelo ante Corinthians. Un golpe le generó una infección interna, que obligó a drenarle toda esa zona. No hay certeza de qué le provocó el daño interno, pese a que los médicos del club transmiten que podría haber sido un hematoma interno que se derivó de un golpe.

Los días previos a la final de la Copa de Brasil, el Rey sufrió con el dolor en la pierna derecha que no lo dejaba en paz. Los síntomas eran molestos: no se podía tocar la zona afectada y sentía un gran calor que hacía presumir que algo no andaba bien. Los galenos del Mengao le suministraron antibióticos, creyendo que la medicina sería la solución para terminar con la molestia.

Pese a los intentos, Vidal nunca dejó de lado el dolor. Frente al Timao jugó con la zona muy inflamada. Los médicos lo miraban con atención durante el transcurso del encuentro, asumiendo que el dolor podría hacerlo abandonar la cancha, algo que finalmente nunca ocurrió. Incluso, al ser sustituido a los 63′, dejó en claro su molestia por el cambio, pues quería seguir jugando.

Al día siguiente del duelo frente al cuadro paulista, Vidal fue sometido a la cirugía. Le pusieron ocho puntos, en una zona difícil de cicatrizar. El jugador recién fue dado de alta este lunes y los próximos días serán claves en su recuperación. Desde este martes hasta el miércoles continuará con antibióticos y comenzará con trabajos de fuerza y aeróbicos. El jueves, en Ecuador, entrenará por primera vez con pelota.

Desde el círculo de Arturo Vidal aseguran que el bicampeón chileno no se perderá la final bajo ningún motivo. Incluso, advierten que las fechas de recuperación las puso él, ya que los doctores le avisaron al Flamengo que no estaban de acuerdo con que fuese considerado para el duelo, asumiendo la gravedad de la dolencia. Hasta hoy, según advierten, el Rey les está ganando la pulseada a los galenos y el club le cumplirá su deseo de querer luchar por el trofeo continental.

La mirada médica

Giovanni Carcuro, exmédico de la selección chilena, conoce a Arturo Vidal. El especialista de la Clínica Universidad de Los Andes llevó adelante el proceso de recuperación del volante chileno, quien se operó a pocas semanas del inicio del Mundial de Brasil 2014. Un corte de los meniscos hizo suponer que difícilmente estaría en la cita que reúne a las mejores selecciones del mundo. Sin embargo, contra todo pronóstico médico, el nacido en San Joaquín estuvo presente en el debut ante Australia.

“El hematoma infeccioso va empeorando con el tiempo hasta que logran extraerlo. Hoy Arturo se debe sentir bien, porque el dolor desaparece a las 48 horas una vez que se realiza el drenaje. El problema con la cercanía del partido son los puntos, porque ocho puntos no es menor. Deben ser cerca de cuatro centímetros y en una semana no se cicatriza de buena manera”, advierte Carcuro.

El médico, sin embargo, advierte que la lesión no le traerá consecuencias a futuro. “El roce le puede afectar, pero el riesgo es menor. No le traerá consecuencias mayores, que le impidan realizar algo en un futuro, pero sí puede tener problemas en la cicatrización. Existen parches, una especie de sellados que le pueden ayudar, pero que de igual manera le van a incomodar”, agrega.

Para cerrar, el exmédico de la Roja de Jorge Sampaoli hace la similitud con la lesión que lo aquejó en la previa al Mundial 2014. “Fue un poco lo que nos criticaron en el Mundial, pero yo siempre prefiero a un jugador que quiera jugar a otro que no quiera estar. Conociendo a Vidal, él va a querer estar sí o sí para el partido del sábado. El jugador es súper consciente y sabe hasta dónde puede llegar. Si fuese que se cortó los cruzados, un futbolista sabe el proceso que viene, por ejemplo. Estoy seguro de que Vidal esperará hasta el último momento. Él siempre va a querer jugar”.