La U borra a Pablo Aránguiz de la semifinal de la Copa Chile tras grave acusación de un guardia de seguridad

Pablo Aránguiz no estará presente en el próximo duelo de Universidad de Chile contra Unión Española por la semifinal de ida de la Copa Chile que se disputará en el estadio CAP de Talcahuano.

Todo esto después de que un guardia de seguridad asegurara que el volante lo agredió con un objeto contundente en un centro de eventos de Peñalolén.

Sobre esto, el club expresó a través de un comunicado que “conocidos los posibles hechos acontecidos el día domingo 23 de octubre, que involucrarían a Pablo Aránguiz, jugador de nuestro Primer Equipo masculino, nuestro Club expresa lo siguiente: Nuestra gerencia deportiva y cuerpo técnico se reunieron con el jugador y solicitaron su versión del caso en particular”, inicia el mensaje.

Añaden que “el futbolista no ha incumplido con sus tareas en el Centro Deportivo Azul, respecto a horario, presencia y desempeño en los entrenamientos, a los que llegó en perfectas condiciones”.

Prosiguen indicando que “se ha decidido que el jugador no sea citado al partido de ida de la semifinal de la Copa Chile 2022, pensando en que hoy debe enfocarse principalmente en resolver su situación individual con relación a estos hechos”.

Por último expresan que “esperamos que estos acontecimientos se esclarezcan desde todo punto de vista, para beneficio de todos los involucrados”, cierran desde Universidad de Chile.

También habló sobre esto Sebastián Miranda en la conferencia de prensa previa al duelo de los azules contra Unión Española.

“Sobre el hecho no me puedo referir, porque hay un tema que el club está recabando toda la información, pero lo que sí tengo que decir es que Pablo ayer llegó en perfectas condiciones, estuve conversando con él y me contó todo lo sucedido”, aseguró.

“Llegó en la hora que corresponde, entrenó como corresponde sin ningún atisbo de bajar la intensidad, sin nada... él reconoce que tuvo una discusión fuerte con una persona, pero en más detalles no puedo entrar porque hay una investigación”, añadió.

Por último expuso que “me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra, me condiciona, porque no puedo tener a todos los jugadores a disposición”.

La acusación

Pablo Aránguiz es acusado por un guardia de un centro de eventos de la comuna de Peñalolén de agredirlo con un objeto contundente, además de haberlo tratado en duros términos durante la madrugada del lunes.

Según lo narrado por el vigilante a Chilevisión, el incidente se produjo en el centro de eventos Botánico. El funcionario fue a buscar a un joven bajo la presunción de que había derribado una motocicleta de propiedad de un trabajador del recinto. Si bien en un principio el sujeto lo negó, terminó admitiendo el hecho.

“Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos’”, prosigue. “De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente”, revela.

“Sentí miedo con este muchacho, porque para mí, sinceramente, era un delincuente cualquiera (por su) vocabulario y amenazas. Estaba demasiado drogado y desorbitado”, agrega. “Me decía quera conocido y que no le salía nada matar a un hueón. ‘Te reviento a balazos altiro’”, continuó.