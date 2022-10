Delantero de Curicó Unido denuncia amenazas de hinchas de Colo Colo por la jugada en que se lesionó Brayan Cortés: “A mí y a mi familia”

La violencia se toma el fútbol chileno. A la agresión que sufrió el delantero de Curicó Unido Bayron Oyarzo, por parte de hinchas de su propio club, situación que ha provocado indignación, se suma ahora el testimonio del también atacante del equipo maulino Diego Coelho, quien expone que fue víctima de amedrentamientos por parte de supuestos hinchas de Colo Colo, a propósito del choque que tuvo con el portero albo Brayan Cortés.

“Recibí amenazas de gente mal intencionada que piensa que un jugador hace jugadas a propósito. Nunca vas a querer lastimar, primero, a una persona y luego a otro jugador de fútbol”, sostiene el ariete en declaraciones ofrecidas al sitio As Chile.

“Fue en redes sociales. Fue una jugada normal en un choque durante el partido. Los dos quedamos lesionados y por esa jugada me tuve que salir del partido. Fue una jugada mala para los dos, fue un choque nada más”, relata el atacante uruguayo.

“Es gente que habla a través de las redes. No le di mucha importancia, pero tampoco quiero que por esto se genere más polémica. Simplemente quiero mostrar que solamente fue un choque, una jugada de partido. Que fue mala suerte para los dos, que los dos salimos lastimados en esa situación. Es una situación, como te dije, en que voy mirando la pelota, no veo a Brayan y chocamos sin querer”, profundiza, respecto de las amenazas.

Coelho muestra su extrañeza por la situación. “Me amenazan a mí y a mi familia por cosas que no se entienden… pero bueno…”, expone.

Añade que conversó con Cortés para dejar claro que no hubo mala intención en la jugada. “Nos saludamos, normal, y no me dijo nada por si tenía algo. Yo también lo vi y tenía los algodones en la nariz así que supuse que estaba bien. En ese momento, pensé que el que se había llevado la peor parte había sido yo, pero bueno… ya veo que puede tener un poco más”, sostiene, respecto del encuentro.

Diego Coelho, en acción ante Colo Colo (Foto: Agenciauno)

“Vengo mirando el balón”

“Yo vengo mirando el balón y no veo a Brayan. Después, cuando veo a Brayan, ya lo tengo encima de mí, voy a disputar el balón y ya no me puedo frenar. Ahí se genera el choque”, especifica respecto de la situación en que se produce el impacto.

El atacante sostiene que la situación excede con largueza la descripción del fútbol chileno que había recibido cuando decidió fichar por los torteros. “Sí, me habían comentado, como mencionaste, que era más tranquilo y eso, pero bueno… Últimamente se están viendo muchas polémicas con los hinchas, con situaciones que están pasando y no deberían pasar. Primero, somos personas y después somos jugadores de fútbol. Creo que hay muchas cosas que no deberían pasar y tienen que cortarlas”, declara.

El club aún no está en conocimiento de la situación, aunque en la misma nota Coelho sostiene que la pondrá en conocimiento de la dirigencia.