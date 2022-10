Sifup condena la agresión a futbolista de Curicó y lanza potente llamado: “Impresentable; solicitamos que la Dirección del Trabajo intervenga ya”

En el Sindicato de Futbolistas Profesionales no quedaron al margen del nuevo hecho de violencia que empaña al fútbol chileno. Este domingo, una vez consumada la igualdad entre Colo Colo y Curicó, por el Torneo Nacional, Bayron Oyarzo, jugador del plantel tortero, fue agredido por hinchas de su propio elenco en el retorno del bus del equipo a la Región del Maule.

Según las imágenes que rápidamente se viralizaron en twitter, los hinchas que lograron subirse al techo del bus, incluso, se pelean entre ellos frente a la resistencia del jugador. Lo agreden con una fuerte patada, frente a las pifias y la molestia de los fanáticos de Curicó que se hicieron presente en la ciudad para recibir al plantel.

“Club Deportes Provincial Curicó Unido lamenta y repudia la agresión sufrida por nuestro plantel, y en especial a Bayron Oyarzo, quien fue atacado por unos delincuentes, ya identificados, en el recibimiento a nuestro plantel. Nuestro club iniciará acciones legales que correspondan. Haremos todos los esfuerzos como club para que no ingresen a un estadio nunca más”, informó el club en un comunicado.

Horas después, el SIFUP utilizó sus redes sociales para dejar en evidencia su molestia. “Impresentable. Es por esto que solicitamos a la Dirección del Trabajo intervenir ya y hacer que se cumpla la ley, respecto de la protección a los trabajadores del fútbol”, publicaron en su cuenta de twitter.

Cabe recordar, que durante la semana pasada, Gamadiel García, el presidente del SIFUP, se reunió con la Dirección del Trabajo para dejar en claro su preocupación por la seguridad de los futbolistas. Lo hizo con los antecedentes de lo ocurrido a Martín Parra, el portero de Universidad de Chile. Incluso, avisó que si las condiciones no se mejoraban, el torneo nacional 2023 no se iniciaría. “Las garantías y normas deben quedar en las bases de los torneos y sus reglamentos. Si esto continúa igual, por consecuencia, no se puede jugar la siguiente temporada. Eso te lo aseguro. Basta ya”, dijo en aquella oportunidad. “Estamos preocupados y, más aún, cuando los reglamentos no tienen sanciones ejemplificadoras. Acá hay agresiones y no pasa nada esencial, solo multas o castigos irrisorios. Eso genera mucha incertidumbre”, agregó.