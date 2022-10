Jugador de Curicó Unido fue agredido por delincuentes en el regreso del plantel a la ciudad tras el empate ante Colo Colo

En Curicó Unido salieron desde el estadio Monumental festejando. Más allá que el equipo de Damián Muñoz no logró conseguir las tres unidades, la gran presentación del elenco maulino complicó a Colo Colo, elenco que no pudo dar la vuelta y celebrar la ansiada estrella 33. La igualdad 1-1 no le alcanzó a los dirigidos por Quinteros para consagrarse campeón.

Pero lo que parecía una fiesta se convirtió, sin quererlo ni imaginarlo, en una agresión a Bayron Oyarzo, que el propio club denunció a través de sus redes sociales. El jugador, según las imágenes que fueron captadas por otros fanáticos, fue golpeado en la parte alta del bus mientras intentaban quitarle su indumentaria.

“Club Deportes Provincial Curicó Unido lamenta y repudia la agresión sufrida por nuestro plantel, y en especial a Bayron Oyarzo, quien fue atacado por unos delincuentes, ya identificados, en el recibimiento a nuestro plantel. Nuestro club iniciará acciones legales que correspondan. Haremos todos los esfuerzos como club para que no ingresen a un estadio nunca más”, informó el club en un comunicado.

“Lamentamos que este hecho aislado ensucie un hermoso recibimiento organizado por nuestros hinchas, luego del valioso empate como visita ante Colo Colo”, cerró el club.

Según las imágenes que rápidamente se viralizaron en twitter, los hinchas que lograron subirse al techo del bus, incluso, se pelean entre ellos frente a la resistencia del jugador. Lo agreden con una fuerte patada, frente a las pifias y la molestia de los fanáticos de Curicó que se hicieron presente en la ciudad para recibir al plantel.