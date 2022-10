El reclamo de Gustavo Quinteros contra el árbitro Bascuñán: “Los números no dan, en vez de dar ocho minutos tendría que haber dado 15″

La algarabía estaba desatada en el Estadio Monumental. Cerca de 40 mil espectadores llegaron al recinto de Macul para presenciar lo que sería una fiesta. Sin embargo, la estrella 33 no llegó gracias un inspirado Fabián Cerda que selló la paridad entre Colo Colo y Curicó Unido.

La tensión estaba en el ambiente y claro, el puntero buscaba consolidar el campeonato, mientras que el sublíder logró posponer la celebración a toda costa. En esa línea, el estratega del Cacique, Gustavo Quinteros, se refirió a ocurrido en el penúltimo partido de la jornada dominical.

“Fue un partido totalmente favorable a Colo Colo. Se jugó en campo rival y se generaron ocasiones claras. Yo creo que nos falto precisión y eficacia dentro del área para asistir mejor. El rival pateó solo una vez al arco y se defendió muy bien todo el partido. Me deja conforme que la idea de juego se plasma en el campo y metemos a los rivales en su campo”, señaló el exfutbolista, quien se mostró conforme con el rendimiento mostrado por sus pupilos.

Los jugadores de Colo Colo se lamentan tras el empate frente a Curicó Unido. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

El adiestrador se refirió al controvertido arbitraje del juez Julio Bascuñán y señaló que otorgó muy poco tiempo adicional, además de cuestionar la expulsión a Juan Martín Lucero. “El arbitraje me parece que no debe proteger tanto a los equipos que se vienen a defender y debe proteger más a los equipos ofensivos como dice la FIFA. Brayan Cortés estuvo creo que siete minutos en el piso, no sé quién estuvo tres minutos más, se hicieron un montón de cambios y, ¿cuánto tiempo dio? Los números no dan. En vez de dar ocho minutos tendría que haber dado 15. Queremos ver espectáculos mejores, no solo defenderse?

“El arbitro deja una falta a Cortés que era roja. la primera amarilla amarilla a Lucero no fue falta. No tiene nada que ver el resultado final al arbitraje, pero si juegas cinco o seis minutos más, como se debía, quizás teníamos alguna chance más”, complementó.

Julio Bascuñán, árbitro del duelo entre Colo Colo y Curicó Unido. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Al ser consultado por la espera para ser campeones, el exdefensor señaló que esperaban sellar el campeonato en su casa. “Uno siempre quiere dar la vuelta y festejar lo antes posible, todavía faltan tres partidos y llevamos nueve puntos de ventaja. A mí me da mucha pena no haber podido ganar el partido de hoy por toda la gente, por nuestro estadio, por tratar de estar de local con nuestra familia. Siempre da un poco de tristeza tener que esperar un partido más”.

“No nos favorece ni nos perjudica, es lo mismo jugar todos los fines de semanas o esperar. Lo que nos da bronca es que cualquiera suspenda un partido, que cualquiera tome decisiones en el fútbol chileno y a lo mejor no entiende del tema. Eso no me gusta”, añadió, refiriéndose a las dos semanas que deberán esperar para disputar el duelo ante Coquimbo Unido debido a que en la próxima está calendarizada la Copa Chile.

Finalmente, el director técnico aseveró que intentarán apelar a la expulsión del ariete, quien hasta el momento se pierde un partido crucial donde podrían abrochar el torneo. “Yo creo la primera amarilla (de Lucero) no lo tocó, así que esperemos que el tribunal pueda resolver favorablemente a Colo Colo porque ahí se equivocó el arbitro. Esperemos que sea justo. Vamos a apelar. Fue un error que, a lo mejor, reclamando se puede hacer justicia”, sentenció.

El primer campeonato largo de este siglo para Colo Colo deberá esperar. La próxima fecha enfrentarán al colista Coquimbo Unido y un punto le basta a los albos para coronarse, aunque de pasada podrían darle una mano a su archirrival que aún no zafa completamente del descenso.