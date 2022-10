Pablo Mouche aventura un posible regreso a Chile: “Si me llaman de Universidad Católica me seduce más; a la U le diría que no”

Pablo Mouche, actual delantero de Barracas Central de Argentina, recuera con buenos ojos el fútbol chileno. Por lo mismo se muestra abierto a evaluar un posible llamado desde territorio nacional. Claro que dejó claro de entrada que no volvería para vestir la camiseta de Universidad de Chile.

Ante la opción de ser contactado por la UC o la U comentó que “si aparece un llamado de Universidad Católica, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival. A Universidad de Chile le diría que no”, expresó en diálogo con DirecTV.

“Estoy con pase libre. Sigo vigente. No he descartado volver a Chile, tendré que analizar las propuestas con mi familia. El fútbol chileno es de mi gusto, me adapté rápido. Falta cambiar el chip al futbolista chileno para competir de forma internacional”, complementó.

A su vez recordó sus sensaciones después de haber dejado a Colo Colo.” Fue un poco incomoda mi salida. No fue de la mejor manera. Esperaba un final distinto por cómo se había dado mi llegada y en lo deportivo había sido muy bueno”.

“Se puso muy tensa la negociación al comienzo de la pandemia. Cuando hay mucha gente involucrada es difícil ponerse de acuerdo. Fue pasando el tiempo y sabíamos que los referentes íbamos a pagar el precio más caro en Colo Colo”, añadió más adelante.

“Deportivamente me encontraba muy estresado ese año. Sabía que eso no tapaba lo que hice en Colo Colo. Me merecía una oportunidad en Colo Colo, por haber dado la cara en la crisis con la directiva, sabía que iba a salir el año siguiente”, reconoció.

Por último, se dio el tiempo para referirse al trabajo que ha desarrollado Gustavo Quinteros tras su llegada al Cacique. “Llegó en un momento muy difícil, de tensión y crisis. Él se hizo cargo de un plantel muy golpeado, muy mal en lo físico. Con su cuerpo técnico nunca bajaron los brazos, siempre buscaron lo mejor para Colo Colo”.

“Veo a Gustavo muy asentado en Colo Colo, muy cómodo y con objetivos claros. Empiezan lindos desafíos en Copa Libertadores y sostener el nivel que ha tenido en el campeonato”, prosiguió.