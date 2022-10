En Francia dan cuenta de un solitario Alexis Sánchez en el ataque del Marsella: “Multiplicó las llamadas pero fue muy poco atendido”

El Olympique de Marsella no consiguió su objetivo este miércoles en la Champions League. El cuadro dirigido por Igor Tudor cayó otra vez en la fase de grupos de la competencia contra el Eintracht Frankfurt (2-1) y quedó ubicado en la último puesto de la clasificación. Pese a esto, y a una fecha del final de la etapa, aún tienen opciones para avanzar a los octavos de final.

En este duelo Alexis Sánchez arrancó otra vez como titular, aunque como otras veces faltó el pase que lo encontrara en una situación de ventaja. De todas formas, se las arregló para crear sustos en la portería contraria.

Tras el duelo Le Phoceen escribió en su uno a uno sobre el tocopillano que “lo vimos mucho en todas partes, pero se fortaleció en la segunda mitad con dos ocasiones sucesivas al inicio del 2º tiempo. Una en un pase de Clauss donde intentó el globo, arriba, luego otra en un tiro libre donde Trapp contiene”.

Por otro lado Footmercato apuntó que “el delantero chileno no tenía casi nada para comer. Demasiado solo delante, multiplicó las llamadas pero fue muy poco atendido. Todavía pudo crear una oportunidad que no pudo convertir. Fue difícil ser peligroso en un partido como el de hoy para el ex delantero azulgrana”.

Eurosport, en tanto, comentó que “una ocasión simbolizó su velada, aquella en la que finalmente recibió un buen balón que lamentablemente desbarató con un control de la mano (57′). La imagen de una tarde extremadamente frustrante donde el chileno corrió esencialmente en el vacío, en vano, a pesar de un claro deseo de levantar a su equipo. Sánchez sólo tuvo migajas, pero igual estuvo casi decisivo con una falta bien sacada por Trapp (58′). En resumen: solo. Demasiado solo”.

A su vez, L’ Equipe realizó una crítica generar sobre el ataque después de que el Frankfurt volviera a ponerse en ventaja en el minuto 27. “OM empujó, pero nada ayudó: Smolcic hizo una entrada milagrosa (30′), Harit (40′) y Sánchez (59′) tropezaron con Trapp, mientras que el chileno había fallado momentos antes tras una soberbia secuencia (57′)”.

Por su parte France TV indicó: “Caminó cada centímetro de la mitad opuesta de la cancha, como de costumbre. Y le han asistido muy poco, como siempre en las últimas semanas. Es difícil culparlo por eso, ya que es el límite táctico del sistema de Igor Tudor”.

Ahora el Olympique de Marsella deberá concentrarse en su último duelo contra el Tottenham. De ganarle a los ingleses lograrán clasificar a la fase eliminatoria. Los Spurs lideran el Grupo D con 8 puntos, mientras que segundo y tercero aparecen Sporting de Lisboa y Eintracht Frankfurt con 7. Último está el OM con 6 unidades.