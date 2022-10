Champions League: el Marsella de Alexis Sánchez cae en Frankfurt e hipoteca sus opciones de avanzar a los octavos de final

Olympique de Marsella no levanta cabeza. No importa qué bien juegue, el cuadro galo no logra vencer. Esta vez tuvo una buena performance en Alemania, pero perdió 2-1 ante Eintracht Frankfurt para quedar último en el Grupo D de la Champions League.

El subcampeón francés no aprende la lección. Otra vez la desconcentración hizo mella del equipo de Igor Tudor y antes de los tres minutos ya estaba en desventaja en Alemania.

Una rápida iniciada desde la derecha por Evan N’Dicka terminó en la pantalla de Jesper Lindstrom, la que dejó solo al japonés Daichi Kamada, quien remató colocado a un costado del meta Pau López.

Una conquista que desarmó todo el planteamiento de los galos y justificó la disciplina táctica del campeón de la Europa League. Sin embargo, el OM reaccionó a tiempo para empatar las cifras con una volea increíble de Mattéo Guendouzi en el borde del área chica, después de un gran centro de Chancel Mbemba.

El 1-1 respondía más a lo que ocurría en el campo juego. Pero los movimientos en bloque del elenco local desorientaban constantemente la resistencia del equipo de la Costa Azul.

Así llegó la segunda cifra del Frankfurt, a los 27 minutos. Una pared corta en el área entre Mario Götze y el francés Randal Kolo Muani terminó en el gol del delantero galo, cuando los marselleses trataban de hacer daño con su presión alta.

Reacción a medias

Justo antes de la media hora, hubo un cambió la disposición de ambos equipos. El elenco germano se replegó en su zona para tratar de administrar una ventaja que, de todas maneras, parecía exigua.

Fueron los mejores momentos de Sánchez, quien se había visto muy huérfano en la primera línea del elenco galo. Así, por ejemplo, el tocopillano estuvo muy cerca de marcar el empate, pero el líbero croata Hrvoje Smolcic fue preciso para enviar al córner el centro perfecto de Nuno Tavares.

Cuando el partido se iba en la primera fracción, el visitante estuvo otra vez cerca de la igualdad. Pero el meta Kevin Trapp sacó con la punta de los dedos el remate cruzado del marroquí Amine Harit, cuando el Niño Maravilla estaba atento al rebote. Una situación que provocó un divertido intercambio de palabras entre el golero europeo y el atacante chileno.

En el tiempo complementario, la escuadra local no tuvo reparos en entregar la iniciativa a los franceses. Siempre a la espera de los espacios que pudiera dejar el equipo de Tudor en su última línea.

Pero la insistencia de los marselleses inquietaba constantemente a su adversario. A los 57 minutos, el tocopillano estuvo cerca de anotar un golazo, pero su tiro de emboquillada, desde el borde del área, se fue por muy poco cuando Trapp no tenía mucho que hacer.

Un par de minutos más tarde, el ex Inter de Milán estuvo otra vez cerca de la celebración. Su tiro libre corto estuvo a punto de colarse en el segundo palo del arco de Eintracht, pero un desesperado manotazo de Trapp ahogó el grito de gol del artillero histórico de la Roja.

Pese a las ganas del equipo del entrenador croata, el marcador no se movió. Para redondear una derrota que hipoteca en gran parte las opciones de los galos de llegar a la próxima ronda e. incluso, se puede quedar sin la Europa League, a la que clasifica el tercero.

En el otro encuentro de este grupo, Tottenham Hotspur y Sporting de Portugal igualaron 1-1 en Londres. Con este resultado, los ingleses son primeros con 8 puntos, los lusitanos y el Frankfurt son segundos con 7 y el Marsella es último con seis unidades.

El próximo martes 2 de noviembre, Olympique recibe a Tottenham y los germanos visitan al Sporting de Portugal.

Aránguiz, eliminado

Bayer Leverkusen perdió toda opción de avanzar a la segunda ronda en el Grupo B tras empatar 2-2 contra el Atlético en Madrid, partido en el que no estuvo del chileno Charles Aránguiz por una lesión en la pantorrilla. En esta zona, donde ya había clasificado el Club Brujas, Porto logró su pase tras golear 4-0 en casa de los mismos belgas.

En el A, Liverpool también alcanzó la ronda de los mejores 16 equipos luego de vencer 3-0 a Ajax en Amsterdam. Napoli, que ya había logrado la clasificación goleó 3-0 a Rangers en el sur de Italia.

En el Grupo C, Inter de Milán selló la suerte del Barcelona luego de su tempranera victoria de 4-0 ante los checos de Viktoria Plzen. En el partido de fondo, Bayern Münich definió su primer puesto tras vencer 3-0 a los catalanes en el Camp Nou.