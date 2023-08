"La U es una máquina demoledora de técnicos": Pellegrino se juega el puesto ante Colo Colo, mientras Miranda se prepara

Universidad de Chile no logra salir a flote. El equipo está golpeado y no se levanta. La pasada derrota ante Unión La Calera selló su sexto duelo en línea sin conocer la victoria. De hecho, el técnico Mauricio Pellegrino perdió el piso dentro de Azul Azul y su continuidad es una incógnita. El duelo ante Colo Colo será clave para definir el futuro del estratega.

A pesar de sufrir con los resultados, que destacan como una de las peores rachas del último tiempo en el club y que trae consigo los fantasmas sobre los coqueteos con el descenso de temporadas pasadas, el estratega no tiene pensado renunciar. Así se lo comunicó a Michael Clark y lo ha transmitido a través de la prensa: “La U viene hace muchos años muy mal y ese es el equipo que heredamos... Y hemos sido capaces de mejorar en muchos niveles y también tuvimos altibajos. ¿El responsable es solo el entrenador? Creo que no. Y cuando íbamos primeros, ¿era sólo el entrenador? No”, señaló en conferencia.

“Es difícil que pueda objetar las derrotas o hablar de argumentos con estos números, pero el equipo estuvo nueve partidos sin perder y por un ratito, logro ubicarse primero. Por lo que creo que tenemos esa capacidad y si bien ahora estamos en el espiral en que las cosas no están saliendo bien, el plantel no está entregado, está luchando” complementó.

El argentino está en una posición frágil y un paso en falso terminará en su desvinculación del conjunto laico. En ese caso, Sebastián Miranda, encargado del fútbol formativo de la U, volverá a asumir la responsabilidad y se hará cargo de la situación. Para eso, el Superclásico será trascendental. A este duelo, los estudiantiles llegan con una racha de seis fechas sin ganar, una de las peores en los últimos 33 años. El 8 de julio fue la última victoria de los dirigidos por Mauricio Pellegrino, en el 2-1 sobre Huachipato en el CAP, en un partido en el que alcanzaron la punta del torneo. Desde ese entonces, los azules suman un empate y cinco derrotas. De esta forma, es el tercer periodo más extenso de los estudiantiles sin triunfos, igualando lo sucedido en 2007 con Jorge Socías, en el que también estuvieron seis duelos sin victorias.

Este sábado, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán una nueva versión del Superclásico del fútbol nacional. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Duelo trascendental

El encuentro ante Colo Colo de este sábado 2 de septiembre será crucial. La U no se impone ante su clásico rival desde el 2013, por lo que una victoria significará un golpe anímico importante para combatir la última parte de la temporada y básicamente tranquilizará las aguas en medio de los recuerdos con las peleas en la parte baja de la tabla,

Una derrota traerá consigo nuevamente los fantasmas del descenso, con el que el club ha combatido durante las últimas cuatro temporadas. En ese sentido, el histórico exdefensor de la U, Horacio Rivas, se refirió al contexto que vive el equipo: “Vivir este momento nuevamente, es complejo. El planteamiento para arreglar esta ecuación pasa por intentar dar un remezón. Tiene que ser conducido o manejado”, indica a modo de introducción, en conversación con El Deportivo.

Eso sí, el exentrenador también recuerda un punto importante en la caída del rendimiento del equipo. “No podemos hacernos zancadillas entre nosotros mismos. Uno se va a lo deportivo, pero nadie se acuerda de que la U ha jugado todos estos partidos sin público. Se mermaron los ingresos, que podrían haber servido para reforzar el plantel. Desde Católica en adelante jugaste sin público, se te acabó la gente en los estadios. No es la generalidad de la gente, pero 20, 30 o 50 se creyeron los más choros, los más capos, pero que no representan al hincha de la U”, señaló.

A pesar del presente de los azules, Rivas apunta alto: “La U tiene que apostar a ir a una clasificación, ese es el desafío. Si no se clasifica a un campeonato internacional, eso es un fracaso. Si hubiésemos seguido con el mismo envión, ahora estaríamos hablando de pelear el campeonato”.

No obstante, para lograr introducirse en la zona avanzada de la tabla de colocaciones, el cuadro universitario necesita vencer a su archirrival: “Todo conduce, justamente, a lo que significa el resultado del fin de semana. Es de suma importancia. No soy el indicado de decir si se tiene que ir o no el técnico, pero hay que asumir que nadie está preparado para vivir lo que se vivió en años anteriores. Eso es una realidad absoluta. Las lecciones ya se sacaron, ya se aprendieron. No se tienen por qué volver a repetir y no se pueden volver a repetir”, indicó.

Eso sí, Rivas asume que Pellegrino está al límite y que alguna situación podría dejarlo al margen del equipo: “Hay una responsabilidad gigantesca. No pueden haber baches, no te sirve tener baches porque estás liquidado”, sentenció.

Se perdió el rumbo

Víctor Hugo Castañeda, en tanto, también sabe de la importancia que puede tener el resultado del sábado: “Si pierdes, va a depender de cómo pierdas”, aseguró el extécnico de los azules, que intenta explicar el bajón de los pupilos de Pellegrino en comparación a la primera rueda del certamen: “Perdió el rumbo, perdió las convicciones, y eso lo tiene en este lugar. Este equipo, la verdad, no es ni la sombra de lo que era hace dos meses atrás”.

“El equipo ya no juega de la misma forma. A lo mejor los rivales le encontraron la vuelta a cómo juega la U. Es un equipo que dentro de la cancha es difíciil que le transmita algo al hincha. No hay respuestas anímicas a un momento complejo, menos futbolísticas. A veces, cuando no hay futbolísticas, las anímicas te salvan. Ahora comienzan los fantasmas”, añadió el también exjugador universitario.

Una derrota complicará a la U, además de que podría liquidar a Pellegrino. Eso sí, el otrora volante está claro en que un triunfo sería trascendental para el equipo: “Hay que revertir la situación. Si le ganan a Colo Colo, se arreglan todos los males. Una parte de revertirla, es el discurso previo”.

Además, Castañeda lanzó un dardo a la gestión que ha tenido la dirigencia: “Yo soy de respetar procesos, pero hoy el directorio no es muy futbolero. Llegan y hacen los cambios. Es cosa de ver lo que han gastado en indemnizaciones en los últimos años”.

“La gente que está a cargo tiene que ver lo que está pasando. Si el mensaje está llegando o no. Cómo es la relación que tiene con los jugadores. La U, en los últimos diez años, ha cambiado 20 veces de entrenador. Es una máquina demoledora de técnicos. Y no creo que todos los técnicos que hemos pasado en ese tiempo seamos malos. Uno como técnico depende de los resultados, pero también hay que ver si le dieron todos los insumos que él necesitaba”, finalizó.