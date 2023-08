Mauricio Pellegrino descarta renunciar a la U: “No es importante el cuestionamiento al entrenador”

La U vuelve a caer y ya lleva seis fechas sin celebrar un triunfo. Y si bien, el entrenador de los azules -Mauricio Pellegrino- suma y suma cuestionamientos, el argentino descartó renunciar y asegura que seguirá trabajando en la banca del Romántico Viajero.

“Fue una derrota dolorosa, porque veníamos levantando nuestro nivel. Pero cuando nos hacen los dos goles, nos falta la firmeza que se necesita y no podemos tener eficacia en el arco contrario”, analiza el cordobés. Luego insiste que pese a caer ante La Calera, no dará un paso al costado porque “acá no es importante el cuestionamiento al entrenador, importa el club, la institución”.

Además, Pellegrino insiste en que las críticas que recibe son “parte de la profesión y la verdad es que veo al equipo luchando. Se que no es suficiente, pero es la única forma que conozco de dar vuelta estos malos resultados”.

El transandino cree además que parte de esta cosecha nefasta pasa por el mal estado de la cancha del Santa Laura, donde registra una mala campaña como local, y la ausencia de su hinchada en varios partidos. “Es difícil que pueda objetar las derrotas o hablar de argumentos con estos números, pero el equipo estuvo nueve partidos sin perder y por un ratito, logro ubicarse primero. Por lo que creo que tenemos esa capacidad y si bien ahora estamos en el espiral en que las cosas no están saliendo bien, el plantel no está entregado, está luchando”.

Acto seguido, el estratega azul reflexionó que “el deporte siempre es seguir y la mayoría de los equipos tiene más momentos malos que buenos y este es un grupo que viene de momentos difíciles. Además, estas son las cosas de las que se aprende muchísimo y debemos seguir, porque creo en la energía de mis jugadores”.

Por último, el DT no le hace el quite al Superclásico con Colo Colo y anunció que “tengo ganas de jugar ese partido, porque estaremos nuevamente con nuestra gente. Yo ya quiero jugarlo y los jugadores también, ya están hablando de eso en el camarín”.