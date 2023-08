Pellegrino tiembla: la U sigue en caída libre a una semana del Superclásico

A una semana del Superclásico, el partido mayor del balompié nacional, Universidad de Chile tropieza otra vez. La segunda rueda del campeonato ha sido un verdadero martirio para la tienda laica. Un nuevo ejemplo se dio ante Unión La Calera, perdiendo 2-1. El equipo no levanta. No hay caso.

La visita a la carpeta sintética del Nicolás Chahuán era clave para Mauricio Pellegrino, toda vez que acarreaba una racha de cinco partidos sin ganar (con cuatro derrotas al hilo y un postrero empate ante Curicó Unido) y los cuestionamientos hacia su labor se multiplicaron. Para torcer esta historia, el DT movió el tablero.

“Decisión futbolística”. Así justificó el entrenador, antes del partido, la titularidad de Cristopher Toselli, en desmedro de Cristóbal Campos. En una etapa decisiva de la temporada, Pellegrino decidió cambiar de arquero y pasarle los guantes al formado en la UC. Además, mantuvo la línea de tres en defensa, incluyendo a Ignacio Tapia por el ausente Zaldivia. En el desarrollo del juego, tuvo que cambiar y pasar a línea de cuatro.

La primera llegada de La Calera sucedió a los 42 segundos. El cuadro de Martín Cicotello, también urgido de puntos, entendió de mejor manera la importancia del encuentro y entró con otra energía. El ser pensante era Diego Buonanotte, un extremo “mentiroso”. Aunque su posición inicial era abierto por la derecha, el Enano aparecía por cualquier lado para generar cargas y juntar pases.

Precisamente, el multicampeón con Católica apareció por el otro lado para abrir la cuenta. En los 25′, Buonanotte batió a Toselli con un remate de zurda cruzado (vaya paradoja), que tiene un desvío en su trayectoria, para colarse en el fondo del arco. La libertad del 18 complicaba a la U porque nadie tomaba su marca.

El diseño inicial de Pellegrino no causó el efecto deseado. Era permeable en la zaga, los laterales no pasaban al ataque y el mediocampo no tenía peso en el juego. Hacia arriba, cualquier intento de Osorio, Assadi y Fernández pasaba por algún intento individual. Nada elaborado en conjunto. La mejor de los azules en el primer periodo fue recién en los 42′, con un cabezazo de Leandro Fernández elevado.

Para la segunda parte, el entrenador azul hizo modificaciones para tratar de mejorar el pálido rostro de los suyos. La línea de cuatro en defensa ya estaba instalada. Pero nada causaba solución a los problemas. La U hace rato que juega mal. No puede esperar sólo del ímpetu y la actitud para sacar los partidos adelante. Necesita más.

En los 67′, La Calera golpeó de nuevo. Convirtió César Pérez, quien la tuvo que empujar tras un pase atrás de Buonanotte, el mejor de la cancha. La tercera fue la vencida, porque antes el local tuvo un cabezazo al travesaño y otro que desvió Toselli. Daba la impresión que el duelo, como expresión de lucha, se había acabado con el 2-0.

La U de Chile había mostrado poco y nada, el fiel reflejo de una segunda rueda para el olvido. Pero nada estaba terminado. Una combinación entre Osorio y Fernández le permitió al argentino quedar de frente a Carabalí y convertir, en los 79′.

El descuento le dio otro impulso a la visita y la cuota de incertidumbre al desenlace de la historia. Además, en los 88′, La Calera se quedó con 10 por la expulsión de Valencia. Cuando el local tenía el partido en el bolsillo, se complicó. Por razones obvias, terminó sufriendo. Finalmente zafó.

La U no detiene su caída libre. Ya suma seis encuentros consecutivos sin victorias. No gana desde la fecha 16, un 2-1 a Huachipato. Y justo ahora se viene Colo Colo.

Ficha del partido

U. La Calera: O. Carabalí; F. Salinas, H. Lópes, J. P. Freytes, L. Díaz; C. Pérez, A. Max (84′, B. Garrido), E. Valencia; D. Buonanotte (75′, T. Asta-buruaga), A. Rodríguez (84′, S. Lomónaco) y M. Cavalleri (64′, N. Orellana). DT: M. Cicotello.

U. de Chile: C. Toselli; L. Casanova, N. Domínguez, I. Tapia (90′+1, C. Palacios); J. P. Gómez, I. Poblete (80′, R. Huerta), R. Cordero (46′, J. Fuentealba), M. Morales (46′, V. Fernández); L. Assadi (74′, F. Lobos); D. Osorio; y L. Fernández. DT: M. Pellegrino.

Goles: 1-0, 25′, Buonanotte, con un remate de zurda cruzado; 2-0, 67′, Pérez, la empuja tras pase atrás de Buonanotte; 2-1, 79′, L. Fernández, define tras pase de Osorio.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Valencia, Díaz (ULC); Tapia, Casanova (U). En los 88′, expulsa a Valencia por doble amarilla.

Estadio Nicolás Chahuán. Asistieron 2.965 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.