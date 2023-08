El Cóndor Rojas fustiga a Berizzo: “No llama a Bravo porque no juega, pero cita a Alexis”

Claudio Bravo no fue convocado por Eduardo Berizzo para el inicio de las Eliminatorias. La presunción estaba instalada hace rato. Solo faltaba la materialización. El técnico no había escondido su molestia por la decisión del meta de marginarse de los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia y de privilegiar sus vacaciones. Aunque la entrega de la lista demoró algunas horas, la sentencia para el golero del Betis estaba dictada.

El vilucano es parte de la historia de la Roja. Festejó la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario del año siguiente. También contribuyó decisivamente a la clasificación a los mundiales de Sudáfrica y Brasil. Esos elementos provocan extrañeza al momento de no verlo en la citación.

Roberto Rojas es uno de los que intenta entender la decisión del entrenador. El Cóndor exige precisiones. “Es una decisión que corrresponde al técnico y solo él debe dar las explicaciones. Me imagino que un jugador de su nivel necesita saberlas. No es una obligación del técnico, pero no es cualquier jugador. Merece una respuesta. Se suponía que cuando no vino podría estar jugando en el campeonato español. Me parece, en lo futbolístico, que es porque no viene jugando. Si es por eso, el DT tiene la prerrogativa de no llamarlo”, dice inicialmente.

Sin embargo, el exmeta de Colo Colo no obvía el otro factor. “Si hay algo extrafutbolístico, Berizzo tendría que explicarlo. Es importante escuchar sus razones. Si son solo técnicas y una de las que puede esgrimir es que no está jugando, pero Alexis tampoco está jugando. Es una contradicción. El contrapunto es ese. Ojalá que no sea nada extracampo. De lo que se dijo. Tienen que conversarlo entre ellos. Cuesta entender qué no llamó a Bravo y sí llamó a Alexis”, sostiene.

En la misma línea, Leonardo Véliz, mundialista en Alemania 74, resiste la determinación. “Con el presente de Claudio Bravo, en su capacidad física, intelectual, está igual que en sus mejores tiempos. Juega en España, en el Betis, que ha sido un equipo top con Pellegrini en la banca. Que Berizzo desestime esa historia lo encuentro muy lamentable. Estando Bravo en la Selección, es un referente, un ejemplo. Es cierto que con eso no se ataja, pero hay que considerarlo. Merece estar en la Selección”, apunta el Pollo.

“Es normal”

En la otra vereda se sitúa Patricio Toledo. “Claudio está lesionado, con problemas físicos, no ha jugado. Es normal que no salga en esta nómina. Es muy importante que estén lo que están pasando por un buen momento”, apunta.

En ese escenario, deposita su confianza en un candidato claro. “Me parece que (Brayan) Cortés, pese a los problemas que ha tenido, ha demostrado que está en condiciones de ser titular en la Selección”, sostiene. Incluso se anima a poner en el iquiqueño el futuro de Bravo en la Roja. “Si Cortés responde, se hará difícil que Claudio pueda volver a ser titular. Arias en la Selección, lamentablemente, no ha respondido. Y no hay donde más mirar. Campos ha caído en el mismo saco que la U. No ha sido regular”, analiza.