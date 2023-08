“Regresa tras decir adiós con veneno e indemnización”: Gazzetta dello Sport dedica dura portada a Alexis en su vuelta al Inter

Italia está dividida por la llegada de Alexis Sánchez al Inter de Milán. Mientras una parte cree que el arribo del chileno será una gran variante para el equipo, principalmente por el gran nivel mostrado en Marsella, otros creen que su retorno está manchado por su salida en 2022.

Parte de este último grupo es el medio la Gazzetta dello Sport, quienes esta jornada dedicaron un duro mensaje para el chileno en su portada. “Gol en venta en el Inter, el incomprensible ir y venir nerazzurro”, comienza titulando el medio para después lanzar un potente mensaje.

“Sánchez después de (Marko) Arnautovic, otro delantero de 34 años. El chileno regresa tras decir adiós con veneno e indemnización un verano atrás”, sigue el texto. Una acusación que apunta directamente a la salida del Maravilla en 2022 y que reflota el tema expuesto por Giuseppe Bergomi hace unos días.

“Me sorprende mucho el regreso de Alexis Sánchez a Inter de Milán. Recordemos cómo se fue: quería una indemnización, no usó palabras dulces para el camarín y el ambiente. No aceptó ser el tercer delantero”, había lanzado el segundo jugador con más partidos en la historia del Inter.

En aquella oportunidad, Bergomi además dio a entender que no tendrá un gran rol dentro de la plantilla. “No lo sé ¿Después de un año, el chileno viene y acepta jugar de cuarto delantero? Sinceramente, es una operación que me sorprende del todo”, fueron parte de sus declaraciones.

Muy por el contrario de lo expuesto en la Gazzetta dello Sport, el periódico Corriere dello Sport destacó la confirmación del fichaje del delantero nacional, quien viene de ser figura en el Olympique de Marsella, con quienes convirtió 18 goles en 44 partidos disputados. “El Niño está en Milán… Sánchez está aquí”, expusieron en la portada.

Durante su anterior paso por el Inter de Milán, el ex delantero del Manchester United disputó 109 partidos, convirtió 20 goles, entregó 23 asistencias y levantó un total de tres títulos, aunque nunca contó con la total confianza de Simone Inzaghi, quien ahora volverá a ser su técnico. Pasó varios tramos en la banca e incluso se fue en búsqueda de más minutos.