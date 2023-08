Claudio Bravo tiene un pie y medio fuera de la Roja para el debut en las Eliminatorias

Las próximas horas serán decisivas para la Selección. Eduardo Berizzo, el técnico de la Roja, debe entregar la lista de jugadores que considerará para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que en el caso del combinado que dirige contempla los partidos frente a Uruguay, en Montevideo, y Colombia, en Santiago.

La principal incógnita radica en la presencia de Claudio Bravo. El histórico capitán del equipo nacional se excluyó de los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia, que el exdefensor de Newell’s Old Boys y River Plate utilizó para buscar nuevas opciones. El arquero del Betis privilegió sus vacaciones, pese a que el resto de las figuras, como Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal, por ejemplo, optó por participar en los duelos.

Si bien el portero está en la lista de reservados que las federaciones deben comunicar a los clubes para garantizar la presencia de los jugadores, es prácticamente un hecho que no será convocado por el Toto. El plazo para las reservas expiró el viernes pasado, mientras que viernes, en tanto, tiene que estar la convocatoria definitiva.

Lo cierto es que el guardameta tiene un pie y medio fuera de la nómina de la Roja. En Juan Pinto Durán repiten que a Berizzo le dolió y le molestó mucho la ausencia del histórico portero, más allá de la justificación que esgrimió en privado, relativa a sus vacaciones. Desde aquella oportunidad, ambas partes no han conversado. Bravo solo envió un mensaje en una entrevista que concedió, en la que aseguró que le gustaría disputar los Panamericanos. Sin embargo, el DT solo se abre a considerarlo en el caso de que se le lesione uno de los porteros que ya tiene en la mira: Gabriel Arias, de gran presente en Racing de Argentina, y Brayan Cortés, de Colo Colo.

Además, su poca continuidad en el Betis por la lesión al sóleo le quita bonos para ser considerado. Hasta este jueves, el formado en Colo Colo seguía entrenando al margen, según la información emanada desde Sevilla.

En el inicio de LaLiga, hace 14 días atrás, el técnico Manuel Pellegrini daba detalles del problema físico del portero. “Claudio está con un problema en el sóleo (músculo de la pierna). No es un problema muy grande. Espero que en una o dos semanas esté recuperado”, señaló en rueda de prensa.

En guerra

La decisión que adoptó el golero le enfrentó directamente con el entrenador. Si bien para Berizzo la decisión de Bravo era una coartada perfecta para materializar una aspiración que tenía desde que asumió en la Roja, considerando, básicamente, la elevada edad con que el guardameta del Betis llegaría al próximo Mundial si Chile efectivamente consigue la clasificación, desde el punto de vista formal el estratega ha manifestado su decepción.

“Las decisiones se toman en el tiempo exacto. Hoy la convocatoria está completa. Y de cara a la próxima, está sensación de ser justo prevalecerá, claro que sí”, dijo justamente en la antesala de los amistosos a los que Bravo no vino, en relación al futuro del portero en el combinado nacional. “Mire, como conductor uno prioriza el trato de los futbolistas, más allá de lo deportivo. Aquí viene quien está rindiendo, pero también es cierto que las relaciones se tratan de un trato justo para todos”, enfatizó.

Eduardo Berizzo, técnico de la Selección. (Foto: Agenciauno)

El estratega fue, incluso, más allá. “El compromiso ha sido muy alto. Me gustaría hablar más de los presentes, de los que están. Acá hay jugadores que terminaron de competir hace 10 días, otros que terminaron sus contratos y que arriesgaron para estar acá. El compromiso es absoluto y es lo que yo quiero ver en mis futbolistas”, expresó.

Sin embargo, fue Pablo Milad, el presidente de la ANFP, prefirió la cautela. “Ellos (en alusión al cuerpo técnico de la Selección) hacen las citaciones, yo solamente las firmo. Creo que no hay problema. Si Claudio está jugando y está en buen nivel, el cuerpo técnico lo tiene que evaluar para ser llamado nuevamente”, estableció el máximo dirigente el fútbol chileno en su paso por Iquique, donde participó en la definición de la Copa Libertadores de Fútbol Playa. Lo concreto es que en Quilín asumen que el Toto tiene razones de sobra para no considerar a Bravo, más allá de que tenga la exclusividad total de la decisión.

Aránguiz, la otra duda

Charles tampoco estuvo en esos encuentros preparatorios, aunque en su caso la explicación tenía que ver con problemas físicos que le impedían alcanzar la plenitud de su rendimiento. En los últimos días, de hecho, pese a que ha empezado a ganar notoriedad en el Internacional de Porto Alegre, el Príncipe admitió que aún no se sentía en el nivel que requiere estar en la Selección.

“Sinceramente, no me veo, por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me dan, la confianza del técnico. Me falta mucho, todavía”, declaró en el canal en Youtube de José Tomás Fernández.

“Me he sentido bien. Estoy sumando minutos. Estuve bastante tiempo fuera, así que estoy tratando de aprovechar las oportunidades que me da el técnico. Y los minutos que sean, lucharlos. Iré día a día tratando de mejorar y de jugar lo que técnico crea que puedo jugar”, añadió respecto de su actualidad.