Charles Aránguiz se sincera respecto de su llamado a la Selección: “No me veo, por hoy; estoy lejos del nivel que se requiere”

Charles Aránguiz retoma la competencia con el Internacional de Porto Alegre. Ya tiene un festejo a cuestas: la clasificación en la Copa Libertadores, donde el Colorado dejó en el camino a River Plate, con el puentealtino en el campo de juego.

El ex volante de Cobreloa, Colo Colo y la U valora ese retorno, pero, fundamentalmente, se refiere a su eventual regreso a la Selección. Ahí, precisamente, es más cauto respecto de la decisión que pueda tomar Eduardo Berizzo.

Sinceridad

Aránguiz habla con sinceridad respecto de su futuro en el combinado nacional. “Con el cuerpo técnico no he hablado nada”, establece, en principio al canal en Youtube de José Tomás Fernández.

Aránguiz, en la Selección (Foto: Reuters)

Luego es más específico respecto de sus sensaciones en torno a una eventual nominación. “Sinceramente, no me veo, por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me dan, la confianza del técnico. Me falta mucho, todavía”, sentencia.

El Príncipe intenta retomar en el fútbol brasileño el nivel que perdió por su larga ausencia tras una lesión que sufrió en su paso por el Bayer Leverkusen. Estuvo ausente durante diez meses.

Calma

En el diálogo, Aránguiz aborda su actualidad. “Me he sentido bien. Estoy sumando minutos. Estuve bastante tiempo fuera, así que estoy tratando de aprovechar las oportunidades que me da el técnico. Y los minutos que sean, lucharlos. Iré día a día tratando de mejorar y de jugar lo que técnico crea que puedo jugar”, puntualiza.

Luego se refiere a los objetivos que el club se forjó con su llegada, más allá de la Copa Libertadores, por la que eliminaron a River Plate. “O sea, no solamente para la Libertadores. Creo que tenemos que trabajar para el día a día y tratar de responder en cada partido. Si bien en la Libertadores dejar afuera a River Plate fue una sensación muy linda, creo que ahora tenemos un compromiso muy grande de levantar acá en la liga, porque los resultados no han llegado”, sostiene.