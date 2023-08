La Roja y Eduardo Berizzo miran con preocupación: el drama de Ben Brereton en el Villarreal

Ben Brereton no logra acomodarse a su nuevo club en España. Pese a sus ganas de integrarse rápidamente al Villarreal, en el que incluso sorprendió en su “bautizo” cantando a viva voz el tema Sweet Caroline del estadounidense Neil Diamond, desatando la euforia de sus compañeros, el delantero chileno sufre para demostrar su mejor versión en el Submarino Amarillo.

Quique Setién, su técnico en el Villarreal, se encargó de aclarar el difícil presente de Ben. Lo hizo en la conferencia de prensa previa al duelo frente al Betis de Manuel Pellegrini, en el que su elenco cayó por 1-2. “Este periodo de adaptación le está costando por el calor que hace, se ve que está sufriendo como un condenado. No es fácil para los que viven aquí, imagínate que en Inglaterra estuvimos a 12 ó 13 grados. A él le ves la cara, pero la intención e ilusión que tiene se palpan, y sus ganas de aprender y mejorar cosas”, planteó el estratega.

Lo cierto es que diferentes aspectos complican el arranque de Brereton en LaLiga. El enfrentar su primera experiencia fuera de Inglaterra se ha transformado en todo un desafío. En España ya no goza de la titularidad indiscutida que ostentaba en el Blackburn Rovers. Frente a Setién, su nuevo jefe, el chileno debe demostrar y ganarse su posición.

El idioma ha sido uno de los puntos más complejos para Brereton. Pese recibir clases intensivas de español, el goleador sufre para hacerse entender. “Estoy aprendiendo español. Ha sido difícil, tengo lecciones toda la semana. Entiendo más de lo que puedo hablar, pero desde que llegó el bebé ha sido complicado seguir las lecciones. Espero retomarlas y aprender el lenguaje”, confesó hace unas semanas.

En la pretemporada, Ben Brereton tampoco pudo destacar. Tal como el resto del equipo, que solo sumó cuestionamientos por los malos resultados, el futbolista recibió la ácida crítica de la prensa española. Anotó apenas un gol, de penal, luego de fallar la ejecución, en la igualdad frente al Niza, en el St. James’ Park de Newcastle. “La punta de ataque se la repartieron Ben Brereton y Morales, que no se entendieron demasiado bien y estuvieron desaparecidos la mayor parte de los minutos”, lo apuntó el diario Marca.

Este domingo, en la caída frente a Betis, Brereton no sumó minutos. Y su técnico no dudó en explicar de manera tajante su ausencia. “Es lo mismo por lo que no entraron otros jugadores que pudieron haber entrado: entendimos que no era necesario”, comenzó diciendo. “Los que estaban lo podían estar haciendo bien y no me pongo a pensar ahora en quién no entró. Pero si hubiera visto la necesidad que entrara él u otro, lo habría hecho”, complementó.

En la Selección Chilena no esconden su preocupación por el momento de Brereton considerando la cercanía del debut frente a Uruguay, en las Eliminatorias. Han estado conversando semanalmente con el futbolista para conocer sus progresiones. Aseguran que si bien su presente no es fácil, bajo ningún punto el jugador lo está pasando mal. Advierten que es cosa de tiempo que el atacante de la Roja se gane un espacio en el equipo de Setién.

El respaldo de Setién

Quique Setién es un técnico con recorrido en España. Dirigió al Barcelona y tuvo que lidiar con grandes estrellas como Lionel Messi, por ejemplo. Por lo mismo, el DT no tiene problemas en sentar en la banca a cualquier jugador que considere que no le está entregando soluciones. Por lo mismo, pese a las expectativas que ha generado Brereton, no hace que sume minutos. Sin embargo, Setién continúa confiando en las alternativas que le puede entregar en la ofensiva.

“Afortunadamente para él y para el equipo, esa posición por fuera también lo puede contemplar. Nuestros mecanismos le permiten no tener que estar pegado en banda, sino jugar un poco más adentro y aprovechar su capacidad para desmarcarse desde esa posición”, especificó.

Quique Setién, técnico del Villarreal (Foto: Reuters)

“De punta también, porque es un jugador que tiene muy buenos movimientos y me parece interesante porque conectamos mucho con los interiores para filtrar pases hacia adelante y necesitamos jugadores con esa capacidad y velocidad para desmarcarse. Ya nos ha dado demostraciones en la pretemporada en las dos posiciones. En cualquiera de ellas nos puede venir bien, irá en función de las necesidades del equipo y la competencia que puede tener en ambos puestos”, insistió respecto de la utilidad que puede significar para su sistema de juego.

“Le damos un margen. No tiene problema. Cuando hay que explicarle o no entiende algo lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero Ramiro habla con él mucho y no tiene problemas en entender las cosas, lo que no comprendió se le aclaran y no hay problemas, es una cuestión de tiempo, él va a disponer de ese tiempo, se tiene que aplicar un poco y va a ir entendiendo todo”, expresó el estratega.

De hecho, Setién terminó valorando el respaldo que sus compañeros le han dado a Brereton y reveló que fue el plantel el que decidió que ejecutara el penal ante el Niza, en la pretemporada, para que marcara su primer gol y adquiriera mayor confianza. “No había decidido quién iba a patear el penal, hay cosas que los dejamos a ellos”, reveló.

Villarreal volverá a la competición este viernes, por LaLiga. El equipo de Brereton visitará al Mallorca en el duelo en el que el Submarino Amarillo buscará sumar su primera victoria en el certamen español.