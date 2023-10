“Vende humo”: el duro round entre Darío Conca y Maxi Falcón en las redes sociales

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica sigue generando algunas polémicas. El elenco cruzado no pudo aguantar la ventaja y terminó cediendo los tres puntos en el tiempo agregado, lo que causó una clara molestia en los franjeados.

Así, del estadio Monumental la lucha se prolongó en las redes sociales. La cuenta de TNT Sports en Instagram publicó un video en el que se aprecia al defensor Maximiliano Falcón corriendo hacia uno de los sectores del recinto deportivo con el fin de lanzar su camiseta a los hinchas.

Al poco tiempo una de las personas que reaccionó a la publicación fue Darío Conca. El ex volante ofensivo de los de San Carlos de Apoquindo dejó un claro mensaje: “Vende humo”.

Tras ello, la esposa del zaguero, Florencia Pouso, apareció para responder con un emoticono de cara de payaso. Por último llegó el turno del futbolista protagonista del video que apareció y no guardó nada.

“Déjalo, mi vida, cinco minutos de fama quizás le hagan bien jaja, vamos Colo Colo el único grande”, escribió el central, recibiendo muestras de apoyo y en contra.

Malestar cruzado

Las situaciones ocurridas en este duelo desataron la molestia del presidente de Cruzados Juan Tagle y del propio técnico Nicolás Núñez. En el caso del mandamás de la concesionaria, indicó tras el encuentro que “fue un arbitraje muy cargado y parcial, por las situaciones de amarilla para uno y otro lado y los criterios de falta”.

“El penal de Clemente era evidente, quedó marcado el efecto del golpe y no la fue a ver al VAR, hay que oír el audio. El 2-0 marcaba el partido”, agregó, aunque en este caso se determinó que la jugada se realizó fuera del área.

También se quejó por los once minutos de tiempo adicional, pues para él fue “impresentable. No lo había visto, no hubo situaciones especiales para una extensión de esa magnitud”.

A su vez, el técnico de los franjeados declaró que “hay frustración porque este mismo árbitro no nos cobró un penal en donde su jefe lo salió a criticar contra Audax Italiano. Es evidente que hay algo personal, quizás frustración y resentimiento por el hecho de haber pertenecido a este club y no seguir. Uno se imagina cosas, no doy certezas, pero es evidente”.

“Dio once minutos y creo que el primer tiempo estuvo más parado que el segundo. Además está su actitud de soberbia, pero lamentablemente eso no está en nuestras manos y ahora tenemos que masticar esta derrota y la rabia. Eso sí valoro muchísimo que vi un equipo súper comprometido hasta el final, con el plantel corto que tenemos, con jugadores al límite, y con uno menos se hace mucho más difícil”, añadió.