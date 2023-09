Rambo Ramírez fustiga a Eduardo Berizzo por no llamar a Claudio Bravo: “Tendrá que asumir las consecuencias”

La gran sorpresa de la extensa nómina que entregó Eduardo Berizzo para los primeros encuentros de las Eliminatorias fue la ausencia de Claudio Bravo.

El portero del Betis no fue llamado por el adiestrador argentino y eso provocó diversas reacciones en el mundo del fútbol. Una de ellas fue la de Marcelo Ramírez, histórico portero de Colo Colo y mundialista en Francia ‘98.

“Si Claudio está bien, el titular debe ser él. Me gustaría que Berizzo fuera más claro, porque se presta para malos entendidos o se puede generar un clima raro. Es una obligación y es parte de su trabajo informar a la gente por qué no llama a un referente, el gran capitán, bicampeón y que está en una de las competencias más importantes del planeta”, fue la primera reacción del otrora candado de los albos.

Luego insistió, en conversación con el medio AS, que el estratega transandino debía ser más transparente y detallar las razones de la marginación del hombre que portaba la jineta cuándo la Roja levantó dos trofeos continentales seguidos. “Que sea claro. No lo llama por lesión, esta bien. No lo cita porque no le gusta, que asuma las consecuencias de lo que significa no contar con un arquero de su categoría, pero que sea claro. No debe generar situaciones que le van a hacer daño en la interna de su plantel”, enfatizó.

Cabe mencionar que Rambo no es el único guardavallas que salió en defensa del futbolista que milita en la liga española. Roberto Rojas también disparó contra quién fuera ayudante de Marcelo Bielsa. “Si hay algo extra futbolístico, Berizzo tendría que explicarlo. Es importante escuchar sus razones. Si son solo técnicas y una de las que puede esgrimir es que no está jugando, pero Alexis tampoco está jugando. Es una contradicción. El contrapunto es ese. Ojalá que no sea nada extracampo. De lo que se dijo. Tienen que conversarlo entre ellos. Cuesta entender qué no llamó a Bravo y sí llamó a Alexis”, sentenció el Cóndor.

Pero lo cierto es que Bravo no estará ante Uruguay (viernes 8 de septiembre) ni Colombia (martes 12) y por ahora Berizzo tiene el respaldo del presidente del la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad. “Es una decisión netamente del cuerpo técnico y la respeto. A través de todos los años que llevo en el fútbol las decisiones del cuerpo técnico siempre las he apoyado”, concluyó el timonel de la ANFP.