“Ver por cuánto fueron los gastos y dividir por cuatro”: la insólita propuesta de Argentina en el fin de la corporación del Mundial 2030

La idea de que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile organizaran conjuntamente el Mundial de 2030 llegó a su fin hace unos días, cuando la FIFA anunció que la sede la detentarían España, Portugal y Marruecos y le asignó a Sudamérica una participación simbólica en el certamen que reunirá a 48 países. Chile fue borrado de un plumazo, pese a sus intentos por albergar la cita.

Desde Zúrich, poco a poco, le han ido bajando el perfil a la participación de los países de la Conmebol. La FIFA emitió una comunicación en la que entrega detalles de los primeros duelos del Mundial 2030 y los cambios en el calendario que tendrán los equipos que disputen encuentros antes de viajar a España, Portugal o Marruecos, según determine el sorteo.

“Los tres partidos que se jueguen en Sudamérica se adelantarán unos días antes de los partidos inaugurales oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugarán en Marruecos, Portugal y España”, aclaran antes de establecer las fechas.

Este lunes se llevó adelante la primera reunión telemática de la Corporación Juntos 2030, que está presidida por el chileno Michael Boys, tras el desaire que sufrió Chile. En la cita participaron Jaime Pizarro (ministro del Deporte de Chile), Matías Lammens (ministro del Deporte de Argentina), Sebastián Bauzá (ministro del Deporte de Uruguay) y César Ramírez (ministro del Deporte de Paraguay).

En la reunión, que tuvo una duración de 42 minutos, Michael Boys tomó la palabra para dar a conocer los pasos a seguir. La presencia de Chile en la Corporación se hace insostenible. Sin embargo, para tomar esta resolución, se debe citar a un consejo extraordinario, que se fijó para el próximo 30 de noviembre. Se votará y dos tercios de los participantes deben estar de acuerdo con la solicitud que debe ser reducida en una escritura pública.

Michael Boys detalló cómo han operado tras recibir la noticia desde la FIFA. “Desde el miércoles, el día en que conocimos la noticia, avisamos a todas las ciudades que habían estado consultando por el Mundial, que el proceso se pausaba. Las licitaciones, o de concurso, también las hemos suspendido, hasta que esta corporación defina los pasos a seguir”, señaló el periodista.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Jaime Pizarro, el ministro del deporte chileno. Agradeció a los presente y mostró una postura clara: “Chile no puede mantenerse en esta organización”. De paso, solicitó la aprobación de todos los temas financieros para poder ser presentarlos frente al gobierno. El Kaiser, incluso, invitó a los asistentes a los Juegos Panamericanos: “Vengan y acá nos tomamos un café”, dijo.

Los estatutos respaldan la postura de Chile. Además, la Corporación tiene la sede en Santiago y se rige por las leyes nacionales, lo que hace ilógico mantener la presencia en el país tras el nuevo escenario. Más allá de eso, sin embargo, uno de los puntos en tabla fue resolver cómo se dividirían los gastos que fueron devengados desde julio a octubre. La Corporación destinó US$ 139.926 para cubrir diferentes costos operativos, que deben ser asumidos por los participantes. En tanto, se espera que durante los próximos días se devuelvan los US$ 184 mil que depositó el gobierno para respaldar el proyecto.

Matías Lammens propuso una idea que provocó el rechazo de los otros asistentes. El argentino quiso que Chile asumiera parte de los gastos, pese a ser rechazado por la FIFA. “Hay que ser lo más honesto. Ver cuánto son los gastos que se generaron, dividir por 4 y listo. Como es algo que nació y murió pronto será un gasto que estará en la lupa (...). Esa es la propuesta que nos parece la más razonable. Estamos abiertos a escuchar otras. Por cómo nació y terminó rápido hay que liquidar para que las cuentas queden claras para todos. Hay que tener más cuidado que nunca, todos nos van a estar mirando”, dijo el exdirectivo de San Lorenzo.

Su propuesta, sin embargo, no tuvo aceptación. “Estamos de acuerdo en cerrar lo antes posible la corporación. Del lado uruguayo pensamos que los gastos los tenemos que llevar los otros países para que Chile quede en una posición más cómoda a nivel de Gobierno. Uruguay no tiene problemas en dividir en tres (Uruguay, Paraguay y Argentina)” refutó Bauzá de Uruguay. El representante de Paraguay se sumó a las palabras del charrúa. “En Paraguay nos sumamos a Uruguay. Corresponde que sea entre tres”, dijo Ramírez. El ex presidente de San Lorenzo cambió rápidamente su postura. “Está bien, nos sumamos, entonces”.

Una vez que se concretó el acuerdo, Jaime Pizarro volvió a tomar la palabra. “Este proceso ha tenido complejidades comunicacionales y prácticas. En una situación así se agradece el fondo y la forma. Les agradezco la disposición”, cerró.

Finalmente, Chile dirá adiós a la Corporación Juntos 2030. Lo hará tras la votación que se realizará entre estos mismos países, que quedó fijada para el 30 de noviembre. El sueño del Mundial llegó a su fin. Con todas sus letras.