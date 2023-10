¿Hubo traición de la Conmebol?: Pablo Milad viaja a la FIFA para reunirse con Infantino por el ninguneo a Chile

El golpe fue fuerte. Los que compartieron el día miércoles con Pablo Milad, el presidente de la ANFP, aseguran que pocas veces lo vieron tan abatido. Tuvo muchos momentos de silencio, de reflexión. No lograba entender lo que estaba sucediendo. Más cuando el propio curicano se había encargado de liderar el proyecto que se había transformado en un anhelo de país: lograr ser sede del Mundial 2030.

La alerta vino desde la Conmebol, a primera hora. Se enteró minutos antes que Alejandro Domínguez lo comunicara por Twitter. A través de una llamada, el dirigente de la Conmebol le avisó que Chile sería excluido de la organización del Mundial 2030. El paraguayo se excusó asegurando que la decisión venía desde Zúrich.

Luego, el propio Domínguez citó a una conferencia en la que posó con los presidentes de las federaciones de Uruguay, Argentina y Paraguay. “Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició”, escribió Domínguez en su cuenta de Twitter. “¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”, agregó.

Frente a los medios presentes, el guaraní se refirió a la salida de Chile del comité de organización. A esa altura, poco importó que la Corporación 2030, que trabajaba día a día para levantar el sueño, tuviese sede en Santiago. Chile ya había sido borrado. “En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, explicó el mandamás del fútbol sudamericano.

Horas más tarde, Milad conversó con Domínguez de manera privada. El dirigente se volvió a exculpar diciendo que la determinación venía desde la FIFA. “Milad quedó molesto. Se lo hizo saber. Siente que le dieron vuelta la espalda. Y le dijo que sentía que habían abandonado el plan inicial de organizar el Mundial por solo recibir tres partidos”, dicen cercanos al dirigente. Durante las últimas horas, incluso, desde Zúrich incrementaron el ninguneo y avisaron que los duelos que se jugarán en Sudamérica serán la previa a la ceremonia inaugural del certamen que organizará España, Portugal y Marruecos.

Los días fueron avanzando y entregando más antecedentes sobre la manera en la que los países que recibirán partidos se enteraron de la medida. El presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso reveló que “el sábado me llamó Domínguez. El tenor de lo que hablamos no lo compartí con nadie”.

En Argentina, en tanto, Claudio Chiqui Tapia confesó la reacción de Messi. El futbolista supo antes que Pablo Milad, el presidente de la ANFP. “Messi fue el primero al que le conté, la noche previa a la reunión del bureau de FIFA de esto, de que íbamos a ser sede del Mundial 2030 y sin duda que uno siempre sigue soñando con tener al mejor jugador del mundo ahí”, expresó el dirigente.

Frente a los antecedentes que se fueron presentando, Milad le escribió de manera directa a Gianni Infantino, Ya era evidente que Chile fue sacado del certamen por sus propios vecinos. El miércoles, el timonel chileno quiso aclarar qué había pasado en el camino. Infantino le dijo que lo atendería en la tarde, pero luego su secretaria le avisó que la cita quedaría para el jueves. A esa altura, Milad ya trabajaba con sus asesores más cercanos para definir la estrategia a seguir.

El jueves, finalmente, Milad habló con Gianni Infantino. El presidente de FIFA le reiteró que lamentaba la resolución que dejaba a Chile a fuera del Mundial 2030. Sin embargo, se desmarcó de los dichos de Alejandro Domínguez. Aseguró que la Conmebol llegó con el plan definido y que este último no consideraba a Chile dentro de los países organizadores.

Este domingo, en tanto, Infantino se refirió por primera vez a la organización del Mundial. “Argentina campeón del Mundo aquí en Qatar. Estamos aquí para celebrar todo y el 2030 celebramos el Mundial y los cien años del Mundial, el centenario (...) felices de estar en Argentina”, señaló en la previa del Gran Premio de Qatar.

El escenario abrió nuevas aristas para la ANFP. Por lo mismo, Pablo Milad le pidió una audiencia a Gianni Infantino, en la FIFA. La cabeza del fútbol mundial aceptó la solicitud y lo recibirá durante las próximas horas en Zúrich, según información recabada por El Deportivo. La idea de la ANFP es que Chile pueda ser compensado de alguna manera en el futuro como miembro organizador de un evento mayor de la FIFA (un Mundial Sub 20, por ejemplo) o con una Copa América.

Reunión de la Corporación Juntos 2030

Este lunes, en tanto, el directorio de la Corporación Juntos 2030 tendrá una nueva sesión telemática, que podría ser la última. En ella se va a discutir lo que va a suceder con su futuro y se verán los pasos a seguir respecto de una eventual devolución de dineros que solicite Chile, que posiblemente busque su salida de la entidad. Algo ya deslizó el Presidente de la República Gabriel Boric, quien se mostró muy molesto tras la exclusión. “Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y, por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”, expresó.

Cabe recordar, que en la Ley de Presupuestos aprobada para 2020, el gobierno incorporó un aporte de $ 123.120.000. Al año siguiente, ese aporte bajó a $ 102.250.000, mientras que para 2022, su último año en el gobierno, la cifra disminuyó a $ 93.960.000. En esos años no existía la Corporación Juntos 2030, por lo que esos recursos los gestionó directamente el Mindep. Para el 2023 se destinó $ 146.694.00 e, incluso, alcanzó a enviarse en la Ley de Presupuestos de 2024 la cantidad asignada para la postulación conjunta al Mundial. Esta ascendía a $ 471.028.000, debido a que era el año más fuerte de la fallida candidatura.