¿Cuánto se invirtió? ¿Qué pasará con ese dinero?: los millonarios montos que Chile destinó a la bochornosa postulación al Mundial 2030

El 14 de febrero de 2019, el entonces Presidente de la República Sebastián Piñera contaba en El Deportivo los detalles de cómo Chile se había sumado a la candidatura para el Mundial de 2030. “Hace un tiempo, Uruguay, Paraguay y Argentina se pusieron de acuerdo para postular al Mundial del 2030. Cuando supe eso, les propuse a los tres presidentes incorporar a Chile y formar un grupo de a cuatro para postular juntos y ellos aceptaron”, comenzó señalando.

En ese momento, el mandatario relató que fue su par argentino el que mejor tomó la iniciativa y de hecho fue él quien le comunicó que aceptaban al país dentro de la postulación. “Tengo una muy buena relación con el Presidente (Mauricio) Macri, a él fue el primero que le mencioné este tema, pero también con el Presidente (Mario) Abdo y el Presidente Tabaré Vázquez. En esto las relaciones personales son muy importantes”, afirmaba.

Dentro de la proyección que hacía Piñera, contaba con “tres o cuatro estadios mundialistas” y de inmediato se comenzó la preparación para la millonaria inversión. Así fue como en la Ley de Presupuestos aprobada para 2020, el gobierno incorporó un aporte de $ 123.120.000. Al año siguiente, ese aporte bajó a $ 102.250.000, mientras que para 2022, su último año en el gobierno, la cifra disminuyó a $ 93.960.000. En esos años no existía la Corporación Juntos 2030, por lo que esos recursos los gestionó directamente el Mindep.

Con la llegada de Gabriel Boric a La Moneda y la cercanía de los plazos para entrar en definiciones para las aspiraciones de la postulación al Mundial, los recursos fueron creciendo, ya que también se constituyó formalmente la Corporación Juntos 2030, con el chileno Michael Boys a la cabeza. Es por eso que el aporte entregado en el presupuesto de 2023 fue de $ 146.694.000.

De acuerdo a la Resolución Exenta Nº NC-00457/2023, desde abril a octubre del año 2023 se transfirieron esos $ 146.694.000 a la Corporación Juntos 2030 (creada este año para gestionar la candidatura) para gastos asociados a consultorías, insumos y recursos humanos, entre otros. El presupuesto ejecutado hasta el momento, $ 92.268.751, priorizó el acompañamiento de distintos gobiernos locales en el desarrollo de la propuesta de valor que se presentó y representa al compromiso de financiamiento de los cuatro países.

Así, esos $ 146.694.000 corresponden al 25% del presupuesto asignado de la corporación para el año 2023. Existe el acuerdo, a través del Directorio Juntos 2030, de asumir el presupuesto por partes iguales de los cuatro países. Por lo tanto, los $ 92.268.751 representan el gasto de los cuatro países: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Es decir, cada miembro desembolsa $ 23.067.187.

No obstante, según información disponible en el sitio de la Dipres, ni en 2020, 2021 ni 2022 se ejecutaron los recursos asignados. Solamente, se ejecutó lo entregado este año.

Hacienda corrige

De todos modos, el mazazo fue tan sorprendente para Chile que hasta alcanzó a enviarse en la Ley de Presupuestos de 2024 la cantidad asignada para la postulación conjunta al Mundial. Esta ascendía a $ 471.028.000, debido a que era el año más fuerte de la fallida candidatura. Esto, por ejemplo, desató molestia en la bancada de diputados de Renovación Nacional que llamó a una sesión especial de la Comisión de Deportes para tratar el tema.

“La noticia toma por sorpresa no sólo a la ciudadanía que confiaba en la gestión gubernamental, sino también al propio Gobierno, que en el proyecto de ley de presupuestos del año 2024 contempla 471 millones de pesos para la postulación de Chile al Mundial de fútbol. Es esta quizás la prueba más evidente de la incompetencia con la que se llevaron adelante las gestiones, que importa un fracaso con un enorme costo para el erario fiscal”, expresó el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Deportes.

Este lunes en la tarde el directorio de la Corporación Juntos 2030 tendrá una nueva sesión telemática, que podría ser la última. En ella se va a discutir lo que va a suceder con su futuro y se verán los pasos a seguir respecto de una eventual devolución de dineros que solicite Chile, que posiblemente busque su salida de la entidad. Algo ya deslizó el Presidente de la República Gabriel Boric, quien se mostró muy molesto tras la exclusión. “Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y, por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”, expresó.

Ante este inconveniente, el Mindep informó a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda sobre la situación actual de la Corporación Juntos 2030, por lo que en los próximos días ingresarán una indicación retirando esos recursos para devolverlos al tesoro público.

El depósito de los US$ 950 mil

En la ANFP, en tanto, subrayaban que en junio se materializó un trámite clave: se pagó a la FIFA la inscripción de la candidatura, cuyo costo le implicó a cada federación participante el pago de unos US$ 950 mil. Reconocen que el depósito existe, pero debía ejecutarse en las próximas semanas. Esta obligación la asumió el gobierno, según dicen desde Quilín.

En la Corporación, en tanto, desmienten la transacción. Aseguran que ese monto jamás estuvo contemplado, pese a que el propio Pablo Milad reconoció que los US$ 950 mil serían entregados más adelante. Las palabras del presidente obligaron a que en la sede de Quilín comenzaran a gestionar y revisar los compromisos pactados a futuro. Hasta hoy, sin embargo, no existe claridad.

Michael Boys, el presidente de la Corporación de Santiago 2030, que tiene sede en Santiago, intentó bajarle el perfil al rechazo de la FIFA. “En la comunicación de FIFA ni en la presente ni en la anterior no hay ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile. No hay ninguna mención de Chile en la documentación. Por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que establece un formato en el que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay. No hay ninguna calificación ni positiva ni negativa respecto de Chile y no se le considera como candidato porque se establece un nuevo formato con esta postulación única en las condiciones antes explicadas”.