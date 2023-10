“Chileno, chileno”: el emotivo homenaje a Marcelo Salas en el Monumental de River Plate

La huella que dejó Marcelo Salas en River Plate aún se puede palpar. Muestra de ello fue el emotivo homenaje que recibió el exdelantero nacional este domingo en la previa del choque de los Millonarios contra Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga Profesional transandina.

En la ocasión, el Matador recibió una camiseta conmemorativa con su apellido y el 11 que lo caracterizó durante su carrera. Y como en sus mejores tiempos, bajó un claro “chileno, chileno” que se transformó en uno de los cánticos tradicionales en el paso de Salas por Argentina.

Esta celebración a la figura del ex seleccionado nacional se da justo en el cierre de la semana donde ya había compartido con uno de sus excompañeros en el club. Salas se reunió con Marcelo Gallardo en un campo de golf en Argentina donde aprovecharon de recordar viejos tiempos.

Cabe recordar que el goleador nacional se transformó en uno de los ídolos de los Millonarios a punta de goles, consiguiendo el tricampeonato en 1997, compartiendo en el plantel con el que fuera además uno de los técnicos del club transandino.

El Actual presidente de Deportes Temuco publicó una serie de fotografías en las que se les ve juntos y felices. “Lindo día de golf. Recordando viejos tiempos y momentos vividos. Siempre un gusto reencontrarse con amigos”, escribió el Matador en la publicación.

Como futbolistas formaron parte de los planteles del River de Ramón Díaz, donde levantaron juntos los trofeos de los Apertura 1996 y 97 y el Clausura 97, el recordado tricampeonato, además del Clausura 2004, de la mano de Leonardo Astrada.

Claro que este no fue el único encuentro que han sostenido a lo largo del año. Durante una ceremonia de honor con Gallardo, Salas había recordado una de las tantas anécdotas que tuvo en su estadía en Argentina.

“Primero iba a la contra, menos mal se dio que no llegué porque en realidad, en ese momento, Boca no estaba bien”, comenzó diciendo.

“Llegué a un equipo maravilloso, a un plantel tremendo con Leo, Hernán (Crespo), (Germán) Burgos, (Sergio) Berti, los más grandes que me recibieron muy bien y permitieron que me adaptara muy bien”, complementó. “Los más jóvenes también. El caso de Marcelo (Gallardo), que compartimos mucho, Juampi Sorín, que venía de los primeros entrenamientos, entonces creo que tuve la suerte de llegar a un gran grupo de personas, que me permitieron acomodarme rápido y adaptarme al fútbol argentino”, añadió.

“Yo creo que todos lo vimos y lo vivimos un poco. Tuve la opción de estar en dos etapas con él (96-98 y 03-05), fuimos compañeros de pieza, de concentración. Imagínate todas las cosas en común que tenemos, pero ya se veía que iba hacia ese lado. Yo nunca me motivé a ser técnico, a estudiar algo más después. Pero se veía que venía así, pero yo creo que nunca nos imaginamos lo que alcanzó. Ya en su primera etapa en Nacional demostró un gran trabajo y que podía ser un técnico importante”, destacó Salas sobre los logros de Gallardo.