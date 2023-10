Dejó a dos defensas en el camino: el golazo de Darío Osorio en la Superliga danesa

Darío Osorio consiguió este domingo una de sus primeras alegrías en el fútbol de Dinamarca de la mano del Midtjylland. El chileno fue protagonista en el encuentro después de marcar un golazo en el segundo tiempo.

Si bien el ex Universidad de Chile aún no ha podido ganarse un puesto de titular, comienza a sumar méritos para hacerlo. Después de ingresar en el minuto 62 del partido contra Randers justo antes del empate 1-1 de su escuadra, no tardó en darle una alegría a la hinchada.

Cinco minutos después, el atacante nacional recibió una pelota profunda por el sector derecho. Controló y avanzó con el balón y cuando se enfrentó a la marca de los defensas, enganchó y se sacó del camino a dos zagueros antes de sacar un potente zurdazo que le permitió a su escuadra pasar a liderar el partido por 2-1.

Sin embargo, el festejo no pudo ser completo, pues en los 71′ Björn Kopplin decretó el 2-2 definitivo. Con este resultado el Midtjylland quedó ubicado en el quinto puesto con 18 unidades.