“Tiene un problema en la sangre”: en Italia detallan los problemas médicos de Alexis y aseguran que el Inter está molesto

El presente de Alexis Sánchez genera controversia. Mientras en la Selección chilena confían en que el tocopillano se recupere y logre ser alternativa para el duelo frente a Colombia, en Italia siguen con atención los problemas médicos que viene arrastrando hace varias semanas, según consignan desde Europa.

De acuerdo con el reconocido medio La Gazzetta dello Sport, el tocopillano presenta “un problema en la sangre”, apuntando a una anemia severa, que le impide entrenar con normalidad. Durante los últimos días, vio a diferentes médicos que no supieron entregarle una respuesta a los problemas que lo dejaron fuera del partido frente a Uruguay. “El cuerpo técnico de la Selección Chilena está evaluando el estado de Sánchez, mientras se le realizan pruebas clínicas -no graves y conocidas por el Inter- sobre su nivel de hemoglobina, que es inferior al valor normal de referencia”, detallaron desde Italia.

Lo cierto es que más allá de su falta de fútbol, Alexis no logra reponerse de cada esfuerzo que realiza. Se ahoga, sin poder recuperarse y exhibir ese despliegue físico que acostumbra. “Se ha sometido a varios exámenes bien invasivos. No es que no juegue solo por la falta de fútbol”, dicen desde Quilín.

En el Inter, su nuevo club hace menos de un mes, están preocupados. El Dilla viajó con los síntomas, lo que ya provocó una molestia en el cuadro lombardo. Pese a la recomendación de su equipo de quedarse en Milan, Alexis prefirió viajar a Santiago para acompañar al plantel e intentar doblegar sus esfuerzos para estar presente en una de las dos fechas.

Así lo confirma en su edición de La Gazzetta dello Sport, quien asegura que el chileno no hizo caso a las recomendaciones del equipo lombardo. “Los directivos hablaron largamente con el chileno, explicándole en todos los sentidos que sería bueno y correcto quedarse en Appiano (Gentile, complejo deportivo del Inter)… hablaron con el cuerpo médico chileno y los directivos de la Federación sin encontrar respuesta, pero, sobre todo, sin encontrar el apoyo del jugador”, consigna el citado medio. “Como cualquier club en estos casos, el Inter hubiera preferido que el jugador se hubiera quedado en Milán para solucionar el problema con la mayor tranquilidad posible, pero la llamada de la selección fue más fuerte”, agrega.

En la Roja, por su parte, insisten en la recuperación del delantero. Incluso, Eduardo Berizzo expresó que confía en contar con el tocopillano para el duelo de este martes. “Después de los exámenes en Italia, necesitaba un tiempo prudente de inactividad, y traspasado ese tiempo ya es opción directa para el martes. Tuvimos que ser cautos con él. No es una situación deportiva, sino clínica”, explicó tras la caída frente a los charrúas.

En la práctica de este fin de semana, en tanto, Alexis entrenó a la par de sus compañeros. En los entrenamientos se le vio trabajando con balón, lo que abre una posibilidad de que pueda sumar algunos minutos contra los cafetaleros.