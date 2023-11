El nuevo portazo de Manuel Pellegrini a Milad: “No se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial”

Manuel Pellegrini vuelve a darle un portazo a la Roja. En esta ocasión, el Ingeniero lo hace dejando de lado su habitual templanza y lanza duros dardos a la cabeza de la ANFP. “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa. Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar el fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores”, señaló en diálogo con el medio Relevo.

El estratega, además, recordó que tuvo la chance de negociar con Arturo Salah cuando presidía la FFCh, pero lo descartó al tener vínculo con un club. “Tuve de presidente a un amigo mío, que hicimos carrera de jugador y técnico juntos, pero entonces pero tenía contrato vigente y no iba a romperlo”, explicó.

A Manuel Pellegrini le restan dos años de contrato en Real Betis. Foto: Reuters/Jason Cairnduff

En esa línea, Pellegrini reconoció que le interesaría tomar la Selección en un futuro, pero no vislumbra años auspiciosos dado el presente del balompié criollo. “Me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis, que son dos años más. Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia”, lanzó.

De todas maneras, a sus 70 años, el ex DT del Real Madrid no ve cercano el retiro y no sabe donde lo llevará el futuro, pese a que no le gusta el formato de tener a los futbolistas por pocos días. “Escuché el otro día a Biden decir que quería ser presidente de Estados Unidos hasta los 86 años, así que todavía tendría tiempo. Ha sido un tema complicado toda mi vida. No me gusta el trabajo de una selección, de estar una vez al mes teniendo a los jugadores para transmitir dos o tres conceptos tácticos y jugar una eliminatoria. Me gusta estar en el día a día, ver una mejoría constante en los jugadores”, explicó.

Aun así, el otrora adiestrador del Málaga enfatizó en que un broche de oro en su impecable carrera sería dirigir en un certamen planetario y no se ve haciéndolo en otro equipo que no sea la Roja. “Me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección. Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país”, dijo.