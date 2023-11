Johnny Herrera pide a Manuel Pellegrini como técnico de la Roja: “El país le dio todo, es momento que nos dé algo”

Johnny Herrera tiene claridad en quien, en su criterio, debe ser el próximo entrenador de la Selección. Tras la salida de Eduardo Berizzo, los principales nombres que aparecen en las carpetas de la ANFP son Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros. Sin embargo, el exarquero apunta a otro estratega. Uno de más renombre internacional y que es chileno: Manuel Pellegrini.

En su posición como comentarista deportivo en el canal de televisión TNT Sports, el ídolo de Universidad de Chile apuntó a que el Ingeniero supuestamente le debe su carrera a su formación en la nación. “El tipo es criado y nacido en Chile. Estudió acá, jugó en el equipo más importante del país, el país le dio prácticamente todo y ahora, por favor, es el momento que él nos dé algo a nosotros”, señaló el bicampeón de América.

Herrera apuesta a temas más emotivos que futbolísticos para convencer al actual DT del Real Betis de hacerse cargo del Equipo de Todos. “Podría dar un gesto. No sé si decirle agradecimiento o qué cosa, pero que venga al país y que ayude a Chile en la situación pésima en que está”, explicó.

Johnny Herrera y Claudio Bravo en La Roja.

El exgolero, además, recuerda lo hecho por Arturo Salah en el momento en que Universidad de Chile estaba en la transición entre la Corfuch y la administración de Azul Azul. Precisamente, ambos entrenadores mantienen una relación de amistad de muchos años. “En algún minuto lo hizo Salah en la U, después de la quiebra, y otros técnicos más en otros lugares”, argumentó el exfutbolista.

La voz de Pellegrini

Más allá de las intenciones de Johnny Herrera, hoy los caminos de Manuel Pellegrini no apuntan a Juan Pinto Durán. No obstante, en el pasado, el adiestrador nacional ha expresado sus intenciones de tomar a la Roja en algún momento de su carrera. “Lo he dicho siempre. Para mí sería un gran orgullo dirigir una Selección que tenga un programa claro de qué es lo que quiere. He hecho una carrera bastante prolongada en muchos países, he logrado títulos. Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección nacional, y dirigiendo un Mundial”, dijo a mediados de 2022.

“No creo que mi obligación sea ir a Chile a tratar de clasificar a un Mundial. Creo que si hay un proyecto serio en Chile, en un determinado momento donde hay un trabajo globalizado a través de las divisiones inferiores, de campeonatos, los clubes, que permita aspirar a llegar a un Mundial a través de una base sólida, feliz me podría hacer cargo del proyecto en un momento adecuado”, sumó en aquellas declaraciones.