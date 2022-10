Manuel Pellegrini revive el sueño de la Roja, aunque con un agregado: “Me gustaría dirigirla en un Mundial”

Manuel Pellegrini revitaliza un viejo deseo: dirigir a la Selección. No lo hace frente a cualquiera. Se lo confiesa nada menos que a Mario Kempes, campeón mundial con Argentina en 1978 y, por añadidura, goleador de ese certamen. El Ingeniero se siente en confianza frente al ex goleador argentino, hoy convertido en uno de los principales comentaristas de futbol en el mundo. Y le confiesa que mantiene vigente el anhelo de llevar el buzo de la Roja, aunque con una particular condición.

“Lo he dicho siempre. Para mí sería un gran orgullo dirigir una Selección que tenga un programa claro de qué es lo que quiere. He hecho una carrera bastante prolongada en muchos países, he logrado títulos... me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección nacional, y dirigiendo un Mundial”, sostiene en el diálogo emitido por la cadena ESPN.

Manuel Pellegrini, en un partido del Betis (Foto: Reuters)

Un matiz significativo

De las palabras de Pellegrini se desprende un matiz significativo. “No creo que mi obligación sea ir a Chile a tratar de clasificar a un Mundial. Creo que si hay un proyecto serio en Chile, en un determinado momento donde hay un trabajo globalizado a través de las divisiones inferiores, de campeonatos, los clubes, que permita aspirar a llegar a un Mundial a través de una base sólida, feliz me podría hacer cargo del proyecto en un momento adecuado”, establece.

De cualquier forma, su preocupación inmediata está puesta en España. “Por ahora tengo un trato con Betis por tres años más. Me gusta cumplir mis contratos”, establece.

Sin embargo, en la búsqueda permanente de renovar los desafíos, insiste en la posibilidad de adiestra a la Roja. “Cada año parto con la misma exigencia, no mirando lo que he hecho hacia atrás, sino lo que falta por hacer para adelante. Y, por supuesto, hay un espacio que ojalá me encantaría llenarlo, con la capacidad de tener la posibilidad de realizar un trabajo en conjunto con una directiva seria que quiera desarrollar el fútbol chileno para poder llegar a un Mundial a través de una base y no por algo fortuito con resultados en una eliminatoria”, sentencia.