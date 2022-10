Quinteros critica las restricciones al festejo de Colo Colo si es campeón en Coquimbo: “No podemos recibir ningún premio; es horrible”

Colo Colo se alista para enfrentar un nuevo duelo que podría ser clave para conseguir los objetivos planteados en la temporada. Este domingo el Cacique tiene la posibilidad de alcanzar su estrella 33 si se impone a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Claro que hay un pero. Debido a los últimos hechos de violencia que se han registrado en distintos recintos del país, la Delegación Presidencial de la región autorizó el partido solo con hinchada local. Es más, de salir campeón los festejos deberán contenerse.

Sobre esto último, el técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros criticó estas medidas. “Hay muchas cosas por mejorar en el fútbol. A nosotros nos tocó jugar sin público muchos partidos... Hoy nos toca jugar sin público visitante, entonces eso está mal. Si queremos tener un fútbol mejor, tener a la familia debemos reestructurar todo, desde la seguridad hasta la aceptación de hinchas visitantes”, comentó en conferencia de prensa.

“Hoy viajamos con una ilusión enorme, y pensando en que si sacamos un buen resultado, no podemos recibir ningún premio, ni dar la vuelta, es horrible. No es lo ideal, no es lo justo”, manifestó.

También detalló cuáles serán los pasos para evaluar su continuidad al mando de la banca alba y sobre el interés que ha despertado su propuesta en otros equipos.

“Si el objetivo se cumple, mi contrato está vigente. Colo Colo siempre será la prioridad. Yo cuando llegué tenía claros los objetivos y hemos podido ir consiguiéndolo, y estamos a punto de culminarla porque haber mantenido a un grande en Primera, ganar la Copa, la Supercopa y posiblemente el Campeonato Nacional, es un ciclo maravilloso, pero si seguimos juntos, será cumpliendo un proyecto deportivo de común acuerdo”, apuntó el DT.

Además, especificó que ya están alistando junto a Daniel Morón la próxima temporada. “Tenemos lugar para la pretemporada, se está hablando con jugadores, hay una lista de posibles jugadores”.

También se refirió a la propuesta de Independiente de Avellaneda que busca incorporarlo como estratega. “Es algo que se hizo público. A mí como entrenador me da orgullo que un equipo grande esté interesado en mí, como lo hubo a lo largo de la temporada, pero siempre la respuesta mía es la misma: estoy enfocado en Colo Colo, en terminar este proceso que iniciamos hace dos años, y después de finalizar la temporada, uno debe analizar todo”.

“Lo primero después de lograr el objetivo es juntarme con los dirigentes de Colo Colo, analizar el proyecto deportivo, y después analizaré si hay ofertas, si hay opciones. Pero ya lo dije, estoy enfocado en Colo Colo, y en ser campeón”, añadió.

“Estoy en una institución grande, en una linda ciudad, en un lindo país. La diferencia la marcan los proyectos deportivos. Todos queremos dar un paso más, hoy estoy bien y feliz, esperando que termine la temporada para reunirme con la dirigencia y ojala coincidir con el proyecto deportivo para continuar hacia una tercera temporada o bien analizar opciones, si llega alguna... Lo vamos a ver más adelante. Hoy solo pienso en el partido que nos puede dar una alegría enorme a mí, a los jugadores, a los dirigentes”, cerró.

El duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo está programado para este domingo a partir de las 15.00 horas y lo podrás seguir minuto a minuto a través de El Deportivo.