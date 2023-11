Rodrigo De Paul aborda el gesto obsceno que le dedicó el uruguayo Manuel Ugarte y que desató la furia de Lionel Messi

La quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 trajo algunas sorpresas. Una de ellas fue el triunfo que consiguió como visitante Uruguay a costa de Argentina por 0-2, lo que significó que la Albiceleste perdiera una larga racha sin caídas como anfitrión y el invicto en el actual proceso.

Claro que dentro del duelo hubo una polémica situación que enfrentó a jugadores de ambas selecciones. El charrúa Manuel Ugarte sostuvo una discusión con Rodrigo de Paul y terminó haciéndole al argentino un gesto obsceno que generó distintas reacciones.

Ya con más tranquilidad, De Paul comentó lo sucedido sobre el terreno de juego. “Para mí es una boludez, queda adentro de la cancha y no pasa nada”, comentó en un punto de prensa.

“A mí me gusta hablar de fútbol. Uruguay lo hizo mejor. Ahora queda levantarse y hacer un gran partido en Brasil”, prosiguió el volante.

Sobre el partido indicó que “el fútbol a veces es injusto” y que por lo mismo “tenemos que cuidar todo lo que logramos y ganamos, todo el respeto que nos hemos ganado en este tiempo, así que se hace adentro de la cancha y nada más”.

Ofreciendo disculpas

El otro protagonista del conflicto, Manuel Ugarte, mostró su arrepentimiento por lo ocurrido y terminó ofreciendo disculpas al argentino. “En el momento lo hice capaz que sin darme cuenta, pero el partido siguió y me enteré que se había hecho viral el gesto cuando terminó el partido. Yo no me acordaba cuál era. Al principio me quería matar, pero obviamente no está bien, pero bueno, es un partido que se juega a máxima intensidad, a veces en caliente hago cosas que no tengo que hacer, pero lo importante es que ganamos”, comentó este martes en diálogo con radio Sport 890.

Además, contó que ese gesto dentro de la cancha no tuvo mayor trascendencia. “No hablé con De Paul, pero obviamente pido disculpas porque es algo que se hizo viral. Pero también como dijo él, es algo que queda en la cancha, yo creo que no lo tomó bien, pero le sacó importancia, como tiene que ser y bueno, fue como fue”.

De todas maneras reconoció que Lionel Messi sí se molestó mucho por este gesto. “Sí, creo que sí. Pero bueno, son cosas que quedan ahí que capaz más adelante las tengo que pensar pero en caliente me salen, pero como te digo, en el momento no me di cuenta”, insistió para luego explicar que este tipo de situaciones son frecuentes, pero que rara vez alcanzan a ser captados por las cámaras de televisión.

“En el partido se dicen muchas cosas que después no salen, pero todos los jugadores saben que son cosas que se dicen. Mismo a veces entre compañeros se putean pero después del partido se saludan”, planteó.

En cuanto al rendimiento mostrado en el partido, destacó que “Había que cuidar los detalles porque Argentina es el campeón del mundo y tiene jugadores de gran calidad y tiene a Leo Messi que si te descuidas te clava y yo pienso que lo hicimos muy bien”.

Por último, criticó el arbitraje de Wilmar Roldán quien lo amonestó y lo dejó sin opciones de competir contra Bolivia. “A mí me da mucha impotencia, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar y no hay que calentarse porque eso te saca del partido. Yo sentía que no me escuchaba, entonces trataba de enfocarme y que no me saquen la segunda amarilla”.